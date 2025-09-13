Công an xác minh "bức tâm thư kêu cứu của bé trai sống với mẹ kế"

HHTO - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng chụp lại lá thư tay, được cho là "lời kêu cứu" của bé trai đang sống cùng mẹ kế tại phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Ngày 13/9, thông tin từ lãnh đạo Công an phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến một bài viết đăng tải trên mạng xã hội, được cho là "lời kêu cứu" của bé trai đang sống cùng mẹ kế.

Theo nội dung bài đăng, tài khoản này chia sẻ 3 đoạn video kèm vài trang nhật ký được cho là của bé trai, kể lại quá trình sống với bố và mẹ kế. Trong bức "tâm thư" được đăng tải mạng xã hội có viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”.

Video ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng. (Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội)

Cũng theo 1 đoạn video được cho là trích xuất từ camera, ghi lại cảnh 1 người phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu 1 bé trai và yêu cầu bé đứng lên cúi mặt nhìn xuống bàn không được phép ngồi ghế…

Bức tâm thư còn có chi tiết kể lại về việc mẹ kế đối xử với con chồng - "trời nóng không cho bật quạt, trời lạnh không cho đắp chăn" và nhiều nội dung khác khiến dư luận bức xúc.

Sự việc được cho là xảy ra tại Chung cư Victoria, phường Kiến Hưng. Ngay sau khi nắm được thông tin, hiện Công an phường Kiến Hưng đang khẩn trương xác minh, làm rõ.