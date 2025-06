Công an tỉnh Phú Thọ mới công bố nhân sự sau sáp nhập

TPO - Chiều 29/6, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về công tác tổ chức, cán bộ.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Phú Thọ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Hoà Bình và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Phú Thọ. Theo đó, tổ chức bộ máy Công an tỉnh Phú Thọ mới gồm 29 phòng, đơn vị tương đương.

Buổi lễ cũng thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (mới) sau sáp nhập.

Tiếp đó, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 8 đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 15 Công an phường, 133 Công an xã thuộc Công an tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.

Đồng thời, Công an tỉnh công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về triển khai tổ chức bộ máy của Công an cấp xã; công bố, trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bố trí cán bộ công tác tại các phòng thuộc Công an tỉnh sau sáp nhập và Công an cấp xã. Theo đó, Công an tỉnh Phú Thọ bố trí 29 đồng chí Trưởng phòng, 148 đồng chí Trưởng công an cấp xã và Trưởng đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đề nghị, Công an tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an về tổ chức, bộ máy; tập trung xây dựng lực lượng công an tỉnh mới chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, Công an tỉnh, cần làm tốt công tác tư tưởng với cán bộ, chiến sĩ, nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị, các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.