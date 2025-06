Công an tỉnh Cà Mau mới có 6 phó giám đốc

TPO - Bộ máy của Công an tỉnh Cà Mau mới sau hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu có 28 phòng trực thuộc, 9 Công an phường, 55 Công an xã và duy nhất 1 Đồn Công an.

Chiều 29/6, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, bộ máy của Công an tỉnh Cà Mau mới sau hợp nhất với Bạc Liêu gồm 28 phòng trực thuộc, 9 Công an phường, 55 Công an xã và 1 Đồn Công an.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (mới) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho 6 phó giám đốc.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 28 Trưởng phòng, 65 Trưởng Công an xã, phường và Đồn Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (mới) nhấn mạnh, chỉ còn 2 ngày nữa (ngày 1/7) mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Do vậy, nhiệm vụ sắp xếp tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp xã và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đang đặt ra rất cấp bách, với yêu cầu rất cao, tính chất “vừa chạy vừa xếp hàng”, vừa làm, vừa nghiên cứu, học hỏi, điều chỉnh, bổ sung... kịp tiến độ đề ra.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu 65 Trưởng Công an xã, phường, đồn Công an được điều động về cơ sở phải phát huy năng lực, sở trường; khẩn trương phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ huy; quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã chỉ đạo để giữ vững ổn định an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

“Cần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã”, đại tá Triều nhấn mạnh.