Truy thăng cấp hàm thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Cà Mau

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá N.C.N - Phó trưởng Công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, người hy sinh khi làm nhiệm vụ tuần tra trên sông ở Cà Mau.

Sáng 29/4, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm lên Trung tá đối với Thiếu tá N.C.N - Phó trưởng Công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước.

Cùng với quyết định trên, Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ (Bộ Công an) cũng có quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất đối với gia đình Trung tá N.C.N số tiền 20 triệu đồng.

Như Tiền Phong thông tin, tối 26/4, Trung tá N.C.N cùng đội tuần tra đi tuần tra trên sông theo kế hoạch. Đến hơn 1h sáng 27/4, phương tiện thuỷ của Trung tá N.C.N bị chìm trên sông Bảy Háp thuộc ấp Mỹ Điền, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Một chiến sỹ đi cùng được người dân cứu, nhưng Trung tá N.C.N bị nước cuốn trôi.

Đến 17h chiều 27/4, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể Trung tá N.C.N cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100m.