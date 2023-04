Tìm thấy thi thể thiếu tá công an gặp nạn khi tuần tra trên sông

TPO - Chiều 27/4, lãnh đạo UBND xã Đông Thới (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thiếu tá N.C.N. (Phó trưởng Công an xã Đông Hưng).

Lãnh đạo UBND xã Đông Thới cho biết, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể thiếu tá N.C.N. vào khoảng 17h hôm nay.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau, vào ngày 26/4, Công an xã Đông Thới phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma tuý, Công an huyện Cái Nước thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT – ATGT đường bộ, thuỷ.

Khoảng 1h15 ngày 27/4, thiếu tá N.C.N. điều khiển phương tiện vỏ máy cùng trung uý D.H.Q. (Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma tuý), đến đoạn sông Bảy Háp (ngã ba đầu kênh Giáo Hổ, giáp với xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi) thì bị chìm.

Sau đó, người dân cứu được trung uý Q., còn thiếu tá N. bị mất tích.

Khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo một Phó Giám đốc trực tiếp đến nơi xảy ra vụ việc, chỉ đạo lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm thiếu tá N..

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn giao Công an tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND huyện Cái Nước khẩn trương tìm kiếm nạn nhân và trục vớt phương tiện. Đồng thời, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân; xác định nguyên nhân tai nạn và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.