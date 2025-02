Công an Cà Mau điều động 465 chỉ huy, cán bộ về công an cấp xã

TPO - Sau khi sắp xếp bộ máy bỏ công an cấp huyện, công an tỉnh cũng đã điều động 46 lãnh đạo công an cấp huyện về nhận nhiệm vụ tại các phòng, 465 chỉ huy, cán bộ về công an cấp xã để tối thiểu 12 cán bộ/xã.

Chiều 28/2, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể công an cấp huyện, quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp bộ máy, Công an Cà Mau có 12 lãnh đạo cấp phòng tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

Sau khi giải thể công an cấp huyện, Công an tỉnh Cà Mau cũng điều động 46 lãnh đạo công an cấp huyện về nhận nhiệm vụ tại các phòng của công an tỉnh, điều động 465 chỉ huy, cán bộ công an huyện về công an cấp xã đáp ứng tối thiểu 12 đồng chí/xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnhCà Mauđề nghị, các trưởng phòng nghiệp vụ phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của người đứng đầu. Đối với các lãnh đạo được điều động từ công an cấp huyện về các phòng nghiệp vụ, nhất là các đồng chí cấp trưởng phải nhanh chóng tiếp cận công việc.

"Với cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh, hơn lúc nào hết, đây là thời điểm phải phát huy cao độ phẩm chất của người Công an nhân dân sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần đến. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn trong mọi tình huống", Đại tá Sỹ nói.