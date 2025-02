9 lãnh đạo cấp phòng công an Bà Rịa - Vũng Tàu nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định luân chuyển, điều động đối với 45 cán bộ, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, trong đó có nhiều cán bộ từng là lãnh đạo công an cấp huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 28/2, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy, quyết định của Giám đốc công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3 đối với 9 cán bộ, gồm đại tá Nguyễn Huy Cương - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thượng tá Nguyễn Văn Dương - Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, thượng tá Nguyễn Văn Thảo - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đại tá Phan Đăng Hà - Phó trưởng công an TP. Vũng Tàu, thượng tá Nguyễn Trọng Hải - Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, thượng tá Nguyễn Văn Đức - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, thượng tá Phan Hiến - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thượng tá Huỳnh Vũ Thành - Phó trưởng công an TP. Bà Rịa.

Cũng tại buổi lễ, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể công an cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ kết thúc hoạt động đối với 7 công an cấp huyện và 67 đơn vị cấp đội thuộc công an huyện, thành phố. Tổ chức bộ máy mới của công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 26 đơn vị cấp phòng, 77 đơn vị công an cấp xã và 2 đồn công an.

Đồng thời, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng quyết định luân chuyển, điều động đối với 45 cán bộ, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, trong đó có nhiều cán bộ từng là lãnh đạo công an cấp huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá, với phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở, công an cấp tỉnh sẽ giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trong khi đó, công an cấp xã được tăng cường xây dựng lực lượng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy công an tỉnh nhằm thay đổi cơ chế vận hành, giảm đầu mối để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ nhân dân.