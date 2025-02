6 giám đốc sở ở Kon Tum xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Ngày 25/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo và giao Công an TP Bảo Lộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn do xe cứu thương vượt đèn đỏ tông trúng xe máy trên địa bàn thành phố này.