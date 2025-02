10 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Quảng Ninh xin nghỉ hưu trước thời hạn

TPO - Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 10 lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng.

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định nghỉ hưu đối với 2 trưởng phòng nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3 là đại tá Hoàng Quốc Văn (56 tuổi, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ) và thượng tá Nguyễn Thanh Sơn (57 tuổi) Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT.

Ngoài ra, có 8 phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện tình nguyện viết đơn xin nghỉ công tác từ ngày 1/3, gồm: đại tá Lê Công Khanh (59 tuổi, Phó trưởng công an thành phố Cẩm Phả); thượng tá Nguyễn Xuân Long (60 tuổi) và thượng tá Nguyễn Bảo Tân (57 tuổi, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT); thượng tá Lê Đức Thắng (59 tuổi, Phó trưởng phòng An ninh điều tra); thượng tá Nguyễn Hồng Sơn (60 tuổi) và thượng tá Ngô Văn Dũng (58 tuổi, Phó trưởng công an thành phố Móng Cái); thượng tá Phạm Hồng Vinh (58 tuổi) và thượng tá Phạm Đức Hòa (57 tuổi, Phó trưởng công an huyện Đầm Hà).

Như vậy, trong 1 tháng qua Công an tỉnh Quảng Ninh có 19 cán bộ cấp tá là lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, địa phương tình nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước thời hạn.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, khẳng định việc các cán bộ của đơn vị tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu mà còn là sự hy sinh trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân; đồng thời, tạo động lực quan trọng để Công an tỉnh Quảng Ninh sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới, cũng như việc xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.