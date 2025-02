Công an Quảng Ninh huy động sức mạnh kiểm soát thương mại điện tử, phòng chống trốn thuế

TPO - Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì Hội nghị tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách nhà nước.

Giải pháp mới chủ động, sáng tạo

Hội nghị đã thống nhất đề ra các biện pháp trọng tâm, đột phá, quyết liệt với nhiều giải pháp mới, mang tính chủ động, sáng tạo như siết chặt quản lý giao dịch trực tuyến, đẩy mạnh thanh tra, phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát thuế... Những giải pháp này không những giúp bảo vệ và tăng thu ngân sách nhà nước mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2025.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã báo cáo tình hình, kết quả và các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế, góp phần phục vụ phát triển KTXH, tăng thu ngân sách nhà Nhà nước.

Theo đó, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho mọi thành phần kinh tế tham gia quá trình tái sản xuất kết hợp đẩy mạnh đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 16.982 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, với số vốn đăng ký đạt trên 350.000 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, một số chủ thể kinh doanh đã lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong chính sách, pháp luật và công tác quản lý Nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước... gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Mục tiêu cuối cùng là tăng thu ngân sách nhà nước

Tại phần thảo luận, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị chức năng đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế; việc nhận diện, cập nhật phương thức, thủ đoạn, những điểm mới, vấn đề mới nổi lên, xu hướng hoạt động của tội phạm về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế trong giai đoạn hiện nay, những bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó dự báo tình hình, đưa ra kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra xử lý loại tội phạm này, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Trần Văn Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích Kế hoạch 5 năm 2021- 2025, là năm khởi đầu bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách nhà nước theo tinh thần Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định lực lượng Công an Quảng Ninh sẽ chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp các giải pháp căn cơ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc kiểm soát thương mại điện tử, phòng chống trốn thuế và các vi phạm pháp luật về kinh tế.

“Tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế. Cùng với đó là thực hiện các bước đột phá về chuyển đổi số để đồng hành cùng doanh nghiệp tạo ra một cơ chế kiểm soát chặt chẽ, vận hành kinh tế xã hội hiệu quả, đúng pháp luật. Quan điểm của lực lượng Công an nói chung và Công an Quảng Ninh nói riêng là không hình sự hoá và mục tiêu cuối cùng là tăng thu ngân sách nhà nước góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nói.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính đột phá nhằm thống nhất nhận thức chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, trong đó xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của lực lượng Công an toàn tỉnh, định hướng những nội dung phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh năm 2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.