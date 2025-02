Mỗi đơn vị Công an tỉnh Quảng Ninh phải có một sản phẩm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ giao chỉ tiêu bổ sung nhiệm vụ trong năm 2025 cho mỗi tổ chức, mỗi đơn vị trong toàn Công an tỉnh phải có một sản phẩm mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phù hợp với lĩnh vực, chuyên môn được giao.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 15/1/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị, hơn 600 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã nghe quán triệt, triển khai tinh thần và nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh nhấn mạnh cần tích cực, khẩn trương trong thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 15/1/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, Công an tỉnh sẽ giao chỉ tiêu bổ sung nhiệm vụ trong năm 2025 cho mỗi tổ chức, mỗi đơn vị trong toàn Công an tỉnh phải có một sản phẩm mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phù hợp với lĩnh vực, chuyên môn được giao. Các tập thể và mỗi cá nhân phải chủ động thực hiện đổi mới sáng tạo so với năm trước. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, ngành công an xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm nền tảng đổi mới công tác công an.

Hội nghị giúp cấp ủy, cán bộ, mỗi đảng viên trong toàn Công an tỉnh nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy; xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo khí thế mới, khí thế vươn mình trong kỷ nguyên mới của toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.