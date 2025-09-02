Công an tạm giữ đối tượng chặn đường, đập phá taxi công nghệ ở TPHCM

Ngày 2/9, thông tin từ Công an phường An Phú (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng Khanh (25 tuổi, quê Long An). Khanh là người đã có hành vi chặn đường, đập phá taxi công nghệ gây bức xúc dư luận vài ngày qua.

Clip: Diễn biến vụ việc

Công an xác định hành vi trên có dấu hiệu phạm tội hủy hoại tài sản nên đã tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh T.T.B. (tài xế taxi công nghệ) cho biết, khi đang chở khách trên đường ĐT.743 thì bị Khanh đi xe máy chặn đầu. Đối tượng này chửi bới, đập phá xe vì cho rằng taxi di chuyển làm văng nước lên người.

Ngay sau sự việc, anh B. đã trình báo Công an phường An Phú, đồng thời đề nghị hãng taxi giám định thiệt hại.

Đối tượng chặn đường, đập phá taxi công nghệ

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, tối 31/8, taxi công nghệ lưu thông trên đường ĐT.743, khi đến đoạn qua trạm thu phí thuộc phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, Bình Dương (cũ), nay là phường An Phú, TPHCM thì bị đối tượng chạy xe máy chặn đường. Đối tượng này đập phá, làm phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an địa phương đã đến hiện trường ghi nhận, lập biên bản để giải quyết theo quy định.