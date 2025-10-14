Công an Hà Nội thông tin về vụ án liên quan công ty của Shark Bình

TPO - Chiều nay, vào lúc 14h, Công an TP Hà Nội thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Đáng chú ý, là vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Nhiều thùng đồ được cảnh sát niêm phong, di chuyển khỏi số 18 Tam Trinh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị liên quan như Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội… đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư dự án tiền số AntEx.

Công an TP Hà Nội khẳng định, những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Trước đó, cảnh sát xuất hiện tại tòa nhà vào tối muộn 6/10.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 6/10 - 7/10, cảnh sát có mặt tại trụ sở công ty của ông Bình tại số 18 Tam Trinh (Hà Nội). Quá trình khám xét, cảnh sát niêm phong nhiều thùng đồ di chuyển khỏi đây phục vụ công tác điều tra.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam” với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.