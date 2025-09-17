Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Con tinh tinh tại vườn thú ở Thượng Hải có biểu hiện "nghiền" xem điện thoại

Sơn Trần

HHTO - Một con tinh tinh tại Vườn thú ở Thượng Hải (Trung Quốc) từng gây sốt trên mạng xã hội vì chăm chú nhìn màn hình điện thoại du khách đưa cho xem. Tuy nhiên, từ tháng 9 năm nay, vườn thú đã ra quy định đặc biệt: Cấm hoàn toàn hành vi này để bảo vệ sức khỏe cho động vật.

Con tinh tinh có tên Ding Ding, 2 tuổi, được nhiều người biết đến sau khi loạt video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nó say mê theo dõi các đoạn clip ngắn trên điện thoại. Nhiều khách tham quan thường áp sát điện thoại vào vách kính, khiến Ding Ding ngồi sát lại, dán mắt theo dõi. Thậm chí, khi màn hình tắt hoặc điện thoại bị cất đi, nó có biểu hiện khó chịu, không muốn rời mắt.

Theo các nhân viên vườn thú, tình trạng này kéo dài có thể gây tác động xấu tới thị lực của tinh tinh. “Nếu mắt bị ảnh hưởng, con vật sẽ dễ rơi vào trạng thái lo lắng và căng thẳng, bởi tinh tinh không thể đeo kính như con người”, một người phụ trách tại vườn thú chia sẻ. Ngoài ra, việc để động vật liên tục xem màn hình còn bị cho là hành vi “nhân hóa” - gán cho chúng những biểu hiện giống con người nhưng không phù hợp với nhu cầu sinh học tự nhiên.

anh-man-hinh-2025-09-16-luc-08-9150-8530-1757992927png.jpg
Ding Ding thường được nhiều người cho xem điện thoại rồi quay lại phản ứng. (Ảnh Douyin)

Để ngăn chặn điều này, ban quản lý vườn thú đã đặt các bảng thông báo lớn trước khu chuồng của Ding Ding với dòng chữ: “Xin đừng cho tôi xem điện thoại” và “Đừng cho động vật xem điện thoại”. Dù chưa áp dụng chế tài xử phạt cụ thể, vườn thú kỳ vọng khách tham quan sẽ tự giác tuân thủ vì sự an toàn của con vật.

anh-man-hinh-2025-09-16-luc-10-5794-7646-1757992927png.jpg
Tấm biển cảnh báo "Đừng cho tôi xem điện thoại" trước khu chuồng nuôi tinh tinh Ding Ding ở Vườn thú hoang dã Thượng Hải. (Ảnh: Douyin)

Quy định này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Nhiều ý kiến cho rằng việc cấm là cần thiết để tôn trọng lối sống tự nhiên của động vật. “Hiểu động vật không chỉ là thấy chúng giống con người như thế nào, mà còn là chấp nhận sự khác biệt và nhu cầu riêng của chúng”, một người dùng bình luận.

Với động thái mới này, vườn thú Thượng Hải mong muốn gửi đi thông điệp: thay vì tìm niềm vui từ việc biến động vật thành “người mẫu giải trí”, du khách nên quan sát và trân trọng chúng đúng với bản năng tự nhiên.

