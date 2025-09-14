Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Công an Hà Nội làm việc với những người có liên quan vụ "bé trai tố bị mẹ kế bạo hành"

Linh Lê

HHTO - Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 12/9/2025, trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết “Hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác” kèm video và bản viết tay phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em, xảy ra tại phường Kiến Hưng, Hà Nội.‎

Trong “tâm thư”, bé trai tên Đ.C.H. (sinh năm 2012) viết rằng bị mẹ kế bắt tự đập đầu vào tường, két sắt, tự đấm vào thái dương, dùng dép tát vào mặt, dùng điện thoại hay lược để đánh vào đầu... Cũng theo nội dung thư, bạn nhỏ không được cho ăn no, mỗi bữa chỉ được 2 nửa bát cơm, tối ngồi vào bàn nhưng không được học, phải thức đến 12h đêm, mùa Hè không được bật quạt, mùa Đông không được đắp chăn...

bao-hanh-10.jpg
Hình ảnh được cho là bé trai và mẹ kế lan truyền trên mạng. (Ảnh chụp từ video)

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Văn Phú - Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan xác minh, làm rõ vụ việc. ‎Công an Thành phố sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

Theo lời kể từ phía gia đình, mẹ ruột của bé H. đã qua đời khi H. mới được 2 tuổi, sau một vụ tai nạn giao thông. Từ đó, H. sống cùng bố ở Hà Nội còn ông bà nội về quê. Năm 2022, bố của H. tái hôn với người phụ nữ tên T. Người này cũng đã có 1 đời chồng, có một con trai riêng. Sau khi bố tái hôn, H. sống cùng bố và mẹ kế trong căn hộ chung cư tại phường Kiến Hưng. Đến năm 2023, bố của H. và vợ sau sinh thêm con chung là một cặp song sinh, 1 trai, 1 gái.

Khoảng 1 năm trở lại đây, khi gặp H., bà nội của H. thấy H. trầm tính, cơ thể gầy gò nên thường xuyên nhắc nhở bố H. phải để ý, chăm sóc H. nhiều hơn. Mỗi lần như vậy, bố của H. cũng động viên bà yên tâm. Đến đầu năm 2025, bố H. nhận ra sự khác biệt của con trai nên đã kiểm tra camera của gia đình. Sau đó, bố H. yêu cầu con viết những việc đã xảy ra trong cuộc sống thường ngày khi sống cùng mẹ kế. Đọc 5 trang giấy của con viết, bố H. rụng rời, lập tức gọi ông bà đến nhà giải quyết. Lúc này cả gia đình cũng mới biết việc H. bị mẹ kế bạo hành.

Sau khi sự việc bại lộ, mẹ kế của H. ban đầu chối cãi, sau đó xin lỗi và nói lý do là bị trầm cảm sau sinh nên mới hành xử như vậy. Ngay hôm sau, gia đình đã đưa H. sang nhà cô ruột ở nhờ. Bố của H. cũng quyết tâm ly hôn. Cách đây 1-2 tháng, bố của H. đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ thứ 2. H. đã chuyển về ở với bố khoảng 2 tuần trở lại đây.

cover.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Công an Hà Nội #bạo hành trẻ em #bé trai #mẹ kế #Kiến Hưng #bé trai bị mẹ kế bạo hành

Cùng chuyên mục