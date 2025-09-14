Công an Hà Nội làm việc với những người có liên quan vụ "bé trai tố bị mẹ kế bạo hành"

Trước đó, vào ngày 12/9/2025, trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết “Hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác” kèm video và bản viết tay phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em, xảy ra tại phường Kiến Hưng, Hà Nội.‎

Trong “tâm thư”, bé trai tên Đ.C.H. (sinh năm 2012) viết rằng bị mẹ kế bắt tự đập đầu vào tường, két sắt, tự đấm vào thái dương, dùng dép tát vào mặt, dùng điện thoại hay lược để đánh vào đầu... Cũng theo nội dung thư, bạn nhỏ không được cho ăn no, mỗi bữa chỉ được 2 nửa bát cơm, tối ngồi vào bàn nhưng không được học, phải thức đến 12h đêm, mùa Hè không được bật quạt, mùa Đông không được đắp chăn...

Hình ảnh được cho là bé trai và mẹ kế lan truyền trên mạng. (Ảnh chụp từ video)

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Văn Phú - Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan xác minh, làm rõ vụ việc. ‎Công an Thành phố sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

Theo lời kể từ phía gia đình, mẹ ruột của bé H. đã qua đời khi H. mới được 2 tuổi, sau một vụ tai nạn giao thông. Từ đó, H. sống cùng bố ở Hà Nội còn ông bà nội về quê. Năm 2022, bố của H. tái hôn với người phụ nữ tên T. Người này cũng đã có 1 đời chồng, có một con trai riêng. Sau khi bố tái hôn, H. sống cùng bố và mẹ kế trong căn hộ chung cư tại phường Kiến Hưng. Đến năm 2023, bố của H. và vợ sau sinh thêm con chung là một cặp song sinh, 1 trai, 1 gái.

Khoảng 1 năm trở lại đây, khi gặp H., bà nội của H. thấy H. trầm tính, cơ thể gầy gò nên thường xuyên nhắc nhở bố H. phải để ý, chăm sóc H. nhiều hơn. Mỗi lần như vậy, bố của H. cũng động viên bà yên tâm. Đến đầu năm 2025, bố H. nhận ra sự khác biệt của con trai nên đã kiểm tra camera của gia đình. Sau đó, bố H. yêu cầu con viết những việc đã xảy ra trong cuộc sống thường ngày khi sống cùng mẹ kế. Đọc 5 trang giấy của con viết, bố H. rụng rời, lập tức gọi ông bà đến nhà giải quyết. Lúc này cả gia đình cũng mới biết việc H. bị mẹ kế bạo hành.

Sau khi sự việc bại lộ, mẹ kế của H. ban đầu chối cãi, sau đó xin lỗi và nói lý do là bị trầm cảm sau sinh nên mới hành xử như vậy. Ngay hôm sau, gia đình đã đưa H. sang nhà cô ruột ở nhờ. Bố của H. cũng quyết tâm ly hôn. Cách đây 1-2 tháng, bố của H. đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ thứ 2. H. đã chuyển về ở với bố khoảng 2 tuần trở lại đây.