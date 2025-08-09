Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Con gây tai nạn chết người, cả hai cha con cùng bị khởi tố

TPO - Giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy tham gia giao thông, gây tai nạn chết người, 2 cha con ở tỉnh Phú Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

a1-8855.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan Công an.

Ngày 9/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2007, trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260, Bộ Luật hình sự.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1979 (bố đẻ của Hiếu) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 264, Bộ Luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, tối 9/7/2025, Nguyễn Minh Hiếu mượn chiếc xe máy (chưa gắn biển kiểm soát) của Nguyễn Văn Mạnh đi chơi và được ông Mạnh đồng ý.

Mượn được xe máy của bố, Hiếu rủ thêm 2 người bạn là Đỗ Thành Ch và Nguyễn Quang H (cùng sinh năm 2007) đi chơi tại khu vực bờ hồ thuộc xã Lập Thạch.

Trên đường đi chơi về, Hiếu điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, đã va chạm với ông Trần Văn T (trú cùng địa phương) đi xe đạp cùng chiều. Cú va chạm khiến ông T tử vong tại chỗ.

Cú va chạm cũng làm Hiếu và H ngã xuống đường và lúc này xe máy do anh Nguyễn Duy Hoàng A điều khiển đi ngược chiều đâm trúng, khiến H cũng tử vong tại chỗ; Hiếu và anh A bị thương nhẹ.

a2.jpg
Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Mạnh

Quá trình điều tra xác định, Hiếu chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an cũng làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Văn Mạnh, người đã giao xe cho Hiếu điều khiển dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Hành vi giao xe máy cho người chưa đủ điều kiện điều kiển xe máy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến chết người nên ông Mạnh bị khởi tố hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em. Đặc biệt, phụ huynh không nên giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ điều kiện điều khiển bởi không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đối với cả cha mẹ nếu cố tình vi phạm.

Viết Hà
