[CLIP] Thanh niên phóng xe máy bạt mạng vào làn ô tô, gây tai nạn chết người

TPO - Thanh niên chạy xe máy trong làn ô tô với tốc độ cao, tông vào xe máy do người đàn ông điều khiển đang quay đầu khiến cả hai văng xuống đường nằm bất động, trong đó người đàn ông tử vong khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 31/5, thanh niên điều khiển xe máy biển số TP Cần Thơ với tốc độ cao vào làn ô tô trên đường ĐT.743. Khi đến đoạn thuộc địa bàn phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), chiếc xe này tông mạnh vào xe máy biển số tỉnh Bình Dương do người đàn ông điều khiển lưu thông ở chiều ngược lại đang quay đầu xe.

Cú tông mạnh khiến hai người văng lên cao, lộn nhiều vòng trước khi rơi xuống đường và nằm bất động.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã trình báo cơ quan chức năng địa phương. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong trình trạng nguy kịch. Đến rạng sáng cùng ngày, thanh niên đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu, trong khi người đàn ông còn lại đã không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.