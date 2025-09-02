Cô gái cao 1,6 m đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2025

TPO - Tân Hoa hậu Hong Kong là Trần Vịnh Thi. Cô có chiều cao khiêm tốn, nhưng học vấn khủng nhất nhóm thí sinh năm nay.
Trần Vịnh Thi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong 2025 vào tối 31/8. Hai Á hậu lần lượt là Thi Vũ Kỳ (trái) và Viên Văn Tĩnh.
Theo The Standard, Trần Vịnh Thi, tên tiếng Anh là Stacey Devina Chan, 26 tuổi. Cô sinh ra ở Hong Kong (Trung Quốc), nhưng gốc gác Quảng Đông (Trung Quốc).
Cô nằm trong top thí sinh có chiều cao khiêm tốn nhất chương trình (1,6 m), nặng 47,8 kg. Tuy vậy, từ đầu chương trình, cô được khen ngợi vì sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối và năng lực vận động mạnh.
Chưa dừng lại ở đó, tân Hoa hậu Hong Kong sinh ra trong gia đình danh giá, là thế hệ thứ tư trong gia tộc của nhà từ thiện Trần Thụy Kỷ. Người đẹp tiết lộ rằng cụ cố Trần Thụy Kỷ từng đi bộ từ Tân Hội (Quảng Đông) đến Hong Kong, gây dựng thành công một doanh nghiệp gạo, sau đó quyên góp xây dựng nhiều ngôi trường tại vùng nông thôn Trung Quốc.
Đến với cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, Vịnh Thi cam kết tự mình lan tỏa những thông điệp tích cực, tình yêu thương và sự tự tin. Cô cũng muốn gây dựng nền tảng khuyến khích mọi người theo đuổi ước mơ. Cô chia sẻ điều quan trọng nhất trong cuộc sống là tin vào bản thân mình, mọi thiếu sót đều có thể bù đắp.