“Chuyện tình vintage”: Nguyễn Hùng và bạn gái khiến netizen xuýt xoa vì quá hợp nhau

HHTO - Nguyễn Hùng (diễn viên phim Mưa Đỏ) và bạn gái khiến người hâm mộ thích thú với sự đáng yêu thể hiện qua những thước phim vintage ngọt ngào, lãng mạn.

Mới đây, netizen vừa tìm ra danh tính "nữ chính" ngoài đời thực của chủ nhân hai ca khúc Phép Màu, Còn Gì Đẹp Hơn - Nguyễn Hùng. Qua tìm hiểu, bạn gái Nguyễn Hùng sở hữu phong cách giản dị, mộc mạc, tính cách hiền lành, khá tương đồng với hình ảnh nam ca/nhạc sĩ ngoài đời thường. Chính sự đồng điệu này khiến nhiều người nhận xét cả hai “over hợp” từ tính cách đến gu thẩm mỹ.

Hình ảnh đời thường giản dị, đáng yêu của cả hai.

Trên trang cá nhân, bạn gái của Nguyễn Hùng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và đoạn phim ngắn ghi lại khoảnh khắc của cả hai. Với gam màu vintage mang hơi hướng hoài cổ, mỗi thước phim đều để lại ấn tượng khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa, bình luận khen ngợi sự dễ thương, ngọt ngào của cặp đôi.

Những thước phim lãng mạn của cặp đôi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nguồn clip: @dtuongvi1206_.

Nguyễn Hùng qua lăng kính của bạn gái.

Nguyễn Hùng từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đồng hành cùng ban nhạc MAYDAYs tạo nên “hiện tượng âm nhạc” Phép Màu với hơn 51 triệu lượt xem trên YouTube và giữ vị trí dẫn đầu tại nhiều bảng xếp hạng lớn như Billboard Việt Nam hay Apple Music.

Nguyễn Hùng được khán giả yêu mến bởi sự giản dị không chỉ trong phong cách thường ngày mà còn trong từng lời ca, tiếng hát.

Tiếp nối sự thành công đó, Nguyễn Hùng cho ra mắt ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Lấy cảm hứng từ phim điện ảnh Mưa Đỏ, bài hát như một bức thư chứa những tâm tư của người chiến sĩ gửi gắm về quê nhà và khát vọng về ngày hòa bình.

Cùng với hiệu ứng mạnh mẽ từ bộ phim, ca khúc nhanh chóng nhận về nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ. Tính đến hiện tại, sản phẩm này đã cán mốc 17 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 70K lượt sử dụng âm thanh trên nền tảng TikTok.

Cả hai ca khúc nhạc phim gắn liền với Nguyễn Hùng: Còn Gì Đẹp Hơn và Phép Màu cùng có mặt trong Top 5 của bảng xếp hạng Billboard Vietnam Hot 100.

Song song với âm nhạc, Nguyễn Hùng còn để lại dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh. Không chỉ sáng tác nhạc phim, anh còn tham gia diễn xuất trong Đàn Cá Gỗ và Mưa Đỏ, hai tác phẩm đậm chất nghệ thuật và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sắp tới, Nguyễn Hùng tiếp tục tham gia dự án phim mới mang tên Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, đem đến câu chuyện ấm áp về tình thân và ước mơ hoài bão trong mỗi người.