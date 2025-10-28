Lâm Đồng: 'Chưa năm nào nước dâng nhanh như lần này', người dân mất trắng thanh long

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm héc-ta (ha) cây trồng ở xã Hàm Thuận Bắc và Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng bị ngập úng, trong đó hàng chục ha thanh long vào vụ thu hoạch bị thiệt hại nặng.

Người dân ‘khóc ròng’ vì mất trắng thanh long

Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng trăm ha cây trồng tại xã Hàm Thuận Bắc bị ngập sâu, khiến nhiều hộ dân trắng tay. Theo thống kê ban đầu, toàn xã có 160ha lúa, 135ha rau màu và 15ha cây ăn quả bị ngập; hơn 670 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, 5 con bò mất tích, 12 con heo chết.

Hàng trăm ha thanh long của người dân Lâm Đồng bị ngập sâu.

"Chưa năm nào nước dâng nhanh như lần này. Chỉ trong vài tiếng, nước ngập gần đến ngọn trụ. Tôi với chồng phải chạy ra cứu máy bơm, còn thanh long thì chịu chết hết. Gần 800 trụ sắp thu hoạch, giờ coi như mất trắng", chị Lê Thị Hòa (45 tuổi, trú xã Hàm Thuận Bắc) chia sẻ.

Còn tại xã Hàm Thạnh, mưa vẫn chưa dứt. Nước tiếp tục đổ về khiến nhiều vườn thanh long ngập sâu, người dân bất lực nhìn công sức cả năm chìm trong nước.

Nhiều tuyến đường ngập sâu ở Lâm Đồng.

Còn chị Phan Thắm (một hộ trồng thanh long lâu năm ở xã Hàm Thạnh) cho hay, mưa suốt hai ngày đến giờ chưa dứt, nước ngập hết cả vườn rồi. "Tôi có gần 1.200 trụ thanh long đang vào vụ, giờ coi như mất trắng. Tính sơ sơ, thiệt hại cũng vài chục triệu đồng, mà chưa biết bao giờ mới rút hết nước", chị Thắm nói.

Giải cứu 11 người bị cô lập

Ngày 28/10, ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 26 đến sáng 28/10 đã gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương, ước tính thiệt hại khoảng 4,5 tỷ đồng.

Đèo Gia Bắc sạt lở 7 điểm.

Theo thống kê ban đầu, trên 150 căn nhà tại các xã Hàm Kiệm, Hàm Liêm, Sông Lũy, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thạnh, D’Ran… bị ngập sâu; hơn 350ha cây trồng, trong đó có nhiều diện tích thanh long và hoa màu, bị ngập úng. Mưa lũ cũng khiến một giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2 tử vong.

Về hạ tầng, tuyến quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn xảy ra sạt lở ta-luy dương, gây ách tắc giao thông; nhiều đoạn đường bị nước tràn qua. Tại xã Hàm Kiệm, hai công trình đường tràn ngập sâu trên 2m, chia cắt giao thông từ rạng sáng 27/10 đến nay. Một số khu vực ven sông Cà Ty, suối Thị, sông Cát và các thôn Hội Nhơn (xã Hàm Liêm) cũng đang bị ngập nặng, nước tiếp tục dâng cao, chính quyền chưa thể thống kê toàn bộ thiệt hại.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Đáng chú ý, đến rạng sáng 28/10, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa được 11 người dân, trong đó có 2 người cao tuổi, ra khỏi khu vực ngập sâu và di chuyển đến nơi an toàn.