Người lính

Google News

Chủ tịch Triều Tiên thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa đi thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa mới của nhà máy sản xuất vũ khí quan trọng, trước khi thực hiện chuyến thăm Trung Quốc.

Bản tin ngày 1/9 của hãng thông tấn KCNA cho biết, ông Kim đã thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa tự động mới vận hành tại một doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn vào ngày 31/8.

screen-shot-2025-09-01-at-82436-am.png
Bức ảnh được KCNA đăng ngày 1/9 về chuyến thị sát của Chủ tịch Kim Jong Un đến nhà máy sản xuất tên lửa.

Chuyến thị sát diễn ra trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Trung Quốc để tham dự lễ duyệt binh ngày 3/9, nơi ông dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bản tin của KCNA không cho biết vị trí của nhà máy. Theo báo chí Hàn Quốc, nhà máy này có thể nằm ở tỉnh Jagang giáp biên giới Trung Quốc, nơi tập trung các nhà máy sản xuất vũ khí của Triều Tiên.

screen-shot-2025-09-01-at-82429-am.png
Các hình ảnh về chuyến thị sát của Chủ tịch Kim Jong Un.

Tại nhà máy, ông Kim cho biết quy trình sản xuất hiện đại hóa sẽ nhanh chóng tăng cường năng lực sản xuất tên lửa và năng lực sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tên lửa chủ chốt.

Ông đánh giá đất nước đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để mở rộng năng lực sản xuất tên lửa trong năm nay, như mục tiêu đã đề ra tại đại hội đảng đầu năm 2021.

Ông Kim cũng đã phê duyệt 3 kế hoạch sản xuất tên lửa mới và kế hoạch chi tiêu quốc phòng, bản tin cho biết.

Đoàn tháp tùng ông Kim trong chuyến thị sát mới nhất có Bí thư Đảng Jo Chun-ryong và ông Kim Jong-sik, Phó Chủ tịch thứ nhất của đảng Lao động Triều Tiên.

Bình Giang
Yonhap
#Tiều Tiên #Tên lửa #Kim Jong Un

