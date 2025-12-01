Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992; nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Brunei đến Việt Nam vào tháng 3/2019.
Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm 2023, trong đó Việt Nam nhập khẩu gần 527 triệu USD và xuất khẩu hơn 144,5 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu sang Brunei chủ yếu thủy sản và gạo, nhập khẩu chủ yếu dầu thô và hoá chất. Cà phê, nước hoa quả, hoa quả sấy khô đang dần thâm nhập thị trường Brunei.
Brunei đứng thứ 28 trong danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản.
Hợp tác biển là một trong những trụ cột chính để triển khai nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei. Hai bên thúc đẩy hợp tác biển và đại dương, triển khai hiệu quả đường dây nóng về hỗ trợ các hoạt động nghề cá, triển khai liên doanh khai thác, mở rộng hợp tác nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, đối phó với các thách thức an ninh trên biển.
Hai bên đã ký MOU về hợp tác nông nghiệp và thủy sản năm 2013; triển khai dự án thí điểm trồng lúa nước tại Brunei nhằm hỗ trợ nước này bảo đảm an ninh lương thực.
Việt Nam và Brunei hợp tác tốt trong lĩnh vực dầu khí. Thông qua chi nhánh được thành lập năm 2020, Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí đã và đang đẩy mạnh phát triển thị trường bằng việc cung cấp thêm giàn khoan, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các công trình trên bờ và ngoài khơi tại Brunei.
Một số hình ảnh tại lễ đón:
Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah sinh năm 1946. Ông đồng thời giữ chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế, Bộ trưởng Ngoại giao, là người nắm quyền hành pháp tối cao tại Brunei, được hỗ trợ bởi Hội đồng Cơ mật, Hội đồng Kế vị, Hội đồng Tôn giáo, Hội đồng Bộ trưởng và Hội đồng Lập pháp.
Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah được phong làm Thái tử vào năm 1961, khi mới 15 tuổi. Sau khi phụ vương Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien thoái vị, Quốc vương được tuyên bố trở thành Quốc vương Brunei Darussalam vào tháng 10/1967.
Quốc vương đăng quang trở thành Quốc vương thứ 29 và nguyên thủ quốc gia Brunei vào tháng 8/1968.
Quốc vương kết hôn với Đức Vương hậu Duli Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha và có 12 người con (5 hoàng tử và 7 công chúa).