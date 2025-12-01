Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei

TPO - Sáng nay (1/12), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992; nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Brunei đến Việt Nam vào tháng 3/2019.

Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm 2023, trong đó Việt Nam nhập khẩu gần 527 triệu USD và xuất khẩu hơn 144,5 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu sang Brunei chủ yếu thủy sản và gạo, nhập khẩu chủ yếu dầu thô và hoá chất. Cà phê, nước hoa quả, hoa quả sấy khô đang dần thâm nhập thị trường Brunei.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: Như Ý.

Brunei đứng thứ 28 trong danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Hợp tác biển là một trong những trụ cột chính để triển khai nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei. Hai bên thúc đẩy hợp tác biển và đại dương, triển khai hiệu quả đường dây nóng về hỗ trợ các hoạt động nghề cá, triển khai liên doanh khai thác, mở rộng hợp tác nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, đối phó với các thách thức an ninh trên biển.

Hai bên đã ký MOU về hợp tác nông nghiệp và thủy sản năm 2013; triển khai dự án thí điểm trồng lúa nước tại Brunei nhằm hỗ trợ nước này bảo đảm an ninh lương thực.

Việt Nam và Brunei hợp tác tốt trong lĩnh vực dầu khí. Thông qua chi nhánh được thành lập năm 2020, Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí đã và đang đẩy mạnh phát triển thị trường bằng việc cung cấp thêm giàn khoan, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các công trình trên bờ và ngoài khơi tại Brunei.

Một số hình ảnh tại lễ đón:

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei đứng trên bục danh dự trong lúc đội quân nhạc cử hành Quốc thiều hai nước. Ảnh: Như Ý.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei duyệt đội danh dự. Ảnh: Như Ý.

Toàn cảnh lễ đón. Ảnh: Như Ý.

Các em thiếu nhi Hà Nội chào đón Quốc vương Brunei. Ảnh: Như Ý.

Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung trước khi hội đàm. Ảnh: Như Ý.

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei. Ảnh: Như Ý.