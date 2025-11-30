Quốc vương Brunei bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

TPO - Chiều nay (30/11), Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah đáp xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Brunei là một quốc gia thuộc Đông Nam Á, tiếp giáp Malaysia và Biển Đông. Brunei có diện tích hơn 5.700 km2, dân số 455.500 người, trong đó 67% theo đạo Hồi.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah là Quốc Vương thứ 29 của Brunei. Quốc vương kiêm vai trò Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, đồng thời là thủ lĩnh Hồi giáo.

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992; nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Brunei Darussalam đến Việt Nam vào tháng 3/2019.

Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm 2023, trong đó Việt Nam nhập khẩu gần 527 triệu USD và xuất khẩu hơn 144,5 triệu USD.

Việt Nam xuất khẩu sang Brunei chủ yếu thủy sản và gạo, nhập khẩu chủ yếu dầu thô và hoá chất. Cà phê, nước hoa quả, hoa quả sấy khô đang dần thâm nhập thị trường Brunei.

Brunei đứng thứ 28 trong danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương Brunei dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động quan trọng khác.