Quốc vương Brunei sắp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 – 2/12, Bộ Ngoại giao thông báo.

Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah

Đây là chuyến thăm lần thứ bảy của Quốc vương Brunei đến Việt Nam.

Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Brunei tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác chính trị được tăng cường qua các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả.

Hợp tác thương mại - đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, năng lượng, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương Brunei dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động quan trọng khác.