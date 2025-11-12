Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan

Bình Giang - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều nay (12/11), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam, là trao đổi đoàn cấp lãnh đạo nhà nước/chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1980.

Việt Nam và Jordan có quan hệ hữu nghị và tiềm năng hợp tác nhưng chưa khai thác hiệu quả.

Về chính trị - ngoại giao, hai bên trước đây chưa có trao đổi đoàn cấp nguyên thủ, chưa có các cơ chế hợp tác như ủy ban hỗn hợp hay tham vấn chính trị. Cho đến nay, hai nước mới ký 2 hiệp định về hàng không và kinh tế - thương mại.

Kim ngạch thương mại năm 2024 giữa hai nước đạt hơn 188 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 95%, chủ yếu là các mặt hàng nông sản và thủy sản, sản phẩm điện tử và hàng tiêu dùng.

img-1168.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan duyệt đội danh dự tại lễ đón.
﻿Ảnh: Như Ý.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 9 năm nay, Jordan có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu USD, đứng thứ 109/153 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Chuyến thăm của Quốc vương Jordan lần này tạo nên một dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước Ả-rập nói chung và Jordan nói riêng, sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị, hỗ trợ việc triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của mỗi nước và tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế phát triển thực chất.

Một số hình ảnh trong lễ đón:

img-1165.jpg
.img-1164.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam. Ảnh: Như Ý.
img-1161.jpg
Các cháu thiếu nhi Hà Nội chào mừng Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Như Ý.
img-1160.jpg
img-1159.jpg
Đội danh dự thực hiện nghi thức trang trọng tại lễ đón Quốc vương Jordan. Ảnh: Như Ý.
img-1173.jpg
img-1177.jpg
img-1176.jpg
img-1175.jpg
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan có cuộc hội đàm.
Ảnh: Như Ý.
Bình Giang - Như Ý
#Quốc vương Jordan #Quan hệ Việt Nam - Jordan

Xem thêm

Cùng chuyên mục