Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan

TPO - Chiều nay (12/11), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam, là trao đổi đoàn cấp lãnh đạo nhà nước/chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1980.

Việt Nam và Jordan có quan hệ hữu nghị và tiềm năng hợp tác nhưng chưa khai thác hiệu quả.

Về chính trị - ngoại giao, hai bên trước đây chưa có trao đổi đoàn cấp nguyên thủ, chưa có các cơ chế hợp tác như ủy ban hỗn hợp hay tham vấn chính trị. Cho đến nay, hai nước mới ký 2 hiệp định về hàng không và kinh tế - thương mại.

Kim ngạch thương mại năm 2024 giữa hai nước đạt hơn 188 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 95%, chủ yếu là các mặt hàng nông sản và thủy sản, sản phẩm điện tử và hàng tiêu dùng.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan duyệt đội danh dự tại lễ đón.

﻿Ảnh: Như Ý.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 9 năm nay, Jordan có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu USD, đứng thứ 109/153 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Chuyến thăm của Quốc vương Jordan lần này tạo nên một dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước Ả-rập nói chung và Jordan nói riêng, sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị, hỗ trợ việc triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của mỗi nước và tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế phát triển thực chất.

Một số hình ảnh trong lễ đón:

. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Các cháu thiếu nhi Hà Nội chào mừng Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Đội danh dự thực hiện nghi thức trang trọng tại lễ đón Quốc vương Jordan. Ảnh: Như Ý.