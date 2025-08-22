Chủ tịch Intech Group: 'Thời điểm vàng' để phổ cập robot tại Việt Nam

“Tôi mong muốn nhìn thấy robot do người Việt thiết kế, chế tạo, vận hành trong chính các doanh nghiệp Việt, nhà máy Việt – từ lớn đến nhỏ, để mục tiêu phổ cập robot cho doanh nghiệp Việt và nhà máy Việt được hiện thực hóa trong tương lai gần”, đó là chia sẻ doanh nhân Hoàng Hữu Thắng - Chủ tịch Intech Group, Phó chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Theo ông Thắng, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg (ngày 12/6/2025), phê duyệt Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Trong đó, Robot và tự động hóa được xếp vào một trong 11 nhóm ngành công nghệ mũi nhọn, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội và y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Mục tiêu này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc nắm bắt xu hướng chuyển dịch công nghệ toàn cầu, hướng tới một nền sản xuất hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao.

Doanh nhân Hoàng Hữu Thắng - Chủ tịch Intech Group với khát khao có thể phổ cập cập robot rộng rãi hơn cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với doanh nhân Hoàng Hữu Thắng Chủ tịch Intech Group, Phó chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, đây là “thời điểm vàng” để hiện thực hóa mục tiêu anh đã theo đuổi nhiều năm: đưa robot đến gần hơn với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Là một người đam mê kỹ thuật và công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ và năng lượng nhiều năm, ông Hoàng Hữu Thắng sớm nhận thấy những hạn chế trong quy trình sản xuất tại nhiều nhà máy: năng suất thấp, phụ thuộc lao động giá rẻ và khó đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Khi chuyển hướng sang cung cấp giải pháp tự động hóa toàn diện, ông tiếp cận công nghệ robot như một bước tiến tất yếu để giải quyết các “nút thắt” này.

Theo ông Thắng, robot không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và chất lượng sản phẩm, mà còn giải quyết bài toán thiếu hụt nhân công, đảm bảo an toàn lao động và giảm chi phí dài hạn.

“Robot không thay thế con người, mà là cánh tay nối dài giúp con người thoát khỏi những công việc nặng nhọc, độc hại và không an toàn”, ông Thắng nói.

Bên cạnh khó khăn về nguồn lực, rào cản lớn nhất đến từ thói quen, tâm lý và nhận thức. Phần lớn doanh nghiệp nội địa vẫn đang quen với cách vận hành truyền thống, lấy công nhân giá rẻ làm lợi thế cạnh tranh. Khi nhắc về ứng dụng công nghệ tự động hóa, chủ doanh nghiệp có thể còn mơ hồ trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp: Robot nên ứng dụng vào khâu nào? Có khả năng tùy biến theo quy mô sản xuất nhỏ lẻ không?

Theo ông Thắng, nhiều doanh nghiệp lo ngại đầu tư robot không chỉ đòi hỏi vốn ban đầu mà còn yêu cầu hạ tầng đi kèm, từ hệ thống quản trị, thiết bị hỗ trợ, đến nhân sự kỹ thuật đủ trình độ vận hành và bảo trì. Họ đắn đo khi robot chưa mang lại hiệu quả ngay trong khi chi phí đầu tư ban đầu không nhỏ. Những câu hỏi này chưa có lời đáp rõ ràng khiến quá trình ứng dụng bị trì hoãn.

Để tháo gỡ, Intech Group đã phát triển các dòng robot phù hợp quy mô và ngân sách của doanh nghiệp trong nước, đồng thời cung cấp gói hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo trì, nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận mà không đòi hỏi đội ngũ kỹ sư chuyên sâu và chi phí đầu tư lại rất tối ưu, chỉ từ 1-2 năm là thu hồi lại hết chi phí đầu tư.

“Làm ra robot giỏi là một chuyện. Làm thế nào để hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam có thể ứng dụng và làm chủ robot mới là điều khó”, ông Thắng chia sẻ.

Quyết định 1131/QĐ-TTg được ban hành là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội thúc đẩy ứng dụng robot và tự động hóa trên phạm vi rộng. Với những người tiên phong như ông Hoàng Hữu Thắng, đây là động lực để đẩy nhanh tiến trình đưa robot “Made in Vietnam” vào các nhà máy trong nước.

Intech Group đã phát triển các dòng robot phù hợp quy mô và ngân sách của doanh nghiệp trong nước, đồng thời cung cấp gói hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo trì.

Ông Thắng nhấn mạnh, đích đến không chỉ là doanh thu mà là một nền công nghiệp nơi robot và con người phối hợp để tạo ra giá trị cao hơn.

“Tôi mong muốn nhìn thấy robot do người Việt thiết kế, chế tạo, vận hành trong chính các doanh nghiệp Việt, nhà máy Việt – từ lớn đến nhỏ, để mục tiêu phổ cập robot cho doanh nghiệp Việt và nhà máy Việt được hiện thực hóa trong tương lai gần”, ông nói.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, những nỗ lực này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, chủ động nắm bắt và làm chủ công nghệ mũi nhọn.