Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Chiến Sĩ Quả Cảm: MONO, Binz "sợ" Lê Dương Bảo Lâm ra mặt

Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Loạt khoảnh khắc hài hước trong tập 7 "Chiến Sĩ Quả Cảm" của Dương Lâm, MONO và Binz đang viral khắp cõi mạng.

Trong tập 7 Chiến Sĩ Quả Cảm, các nghệ sĩ nhập vai lực lượng Cảnh sát cơ động - tuyến đầu giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia. Trong tập mới nhất, vì Quốc Thiên vướng lịch trình và Liên Bỉnh Phát bị chấn thương, khán giả chào đón hai chiến sĩ mới là Binz và Hưng Nguyễn.

Bên cạnh những phút giây tập luyện căng thẳng, dàn cast còn có nhiều khoảnh khắc tấu hài cùng nhau. Khi nhìn thấy Hải Long nhăn mặt vì thanh gỗ vác trên vai quá nặng, "cây hài" Lê Dương Bảo Lâm liền khẳng định: "Đó, vậy mà đòi gánh mẹ trên lưng". Lúc này, Kiều Minh Tuấn cũng tung hứng theo, khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Dương Lâm cũng trở thành "khắc chế cứng" của Binz. Ở màn chào đầu, biết bản thân là người mới, bạn trai của "em xinh" Châu Bùi đã xin ý kiến từ những gương mặt thân quen. Khi Binz đặt câu hỏi: "Các anh có lưu ý gì dành cho hai tụi em không ạ?", Dương Lâm liền "ra vẻ": "Lưu ý là phải thoại nhanh lên em nha".

Sau giờ tập, các thành viên đã có thời gian tắm rửa, ăn uống cùng nhau. Trong lúc tắm, khi nhìn thấy Binz, Dương Lâm "tấn công" nam rapper. Biểu cảm "hoảng loạn" của Binz cùng tiếng cười mồi của Kiều Minh Tuấn nhanh chóng viral mạng xã hội và nhận về "bão haha" từ netizen.

Không chỉ có Binz, MONO cũng "sợ" Lê Dương Bảo Lâm ra mặt. Là em út của Chiến Sĩ Quả Cảm, MONO được các thành viên còn lại yêu thương, chiều chuộng. Là người ăn trễ nhất, nam ca sĩ được Kiều Minh Tuấn hỗ trợ đút cơm để tăng tốc độ. Vì ngại ngùng, MONO không chịu ăn. Tuy nhiên, khi nghe lời doạ: "Ăn đi, "dì Lâm" kìa" và biết Dương Lâm đang đứng đằng sau, MONO đã nhanh chóng ăn hết muỗng cơm của đàn anh.

547124076-122137039016885664-5453821394806386712-n.jpg
Bên cạnh các thử thách hấp dẫn, Chiến Sĩ Quả Cảm còn được yêu thích bởi các phân đoạn hài hước, dàn cast có độ hiểu ý, thân thiết với nhau. Nguồn ảnh: BTC.
541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Quỳnh Như
#chiến sĩ quả cảm #chiến sĩ quả cảm tập 7 #chiến sĩ quả cảm dương lâm #chiến sĩ quả cảm mono #chiến sĩ quả cảm binz

Xem thêm

Cùng chuyên mục