Chiến Sĩ Quả Cảm: MONO, Binz "sợ" Lê Dương Bảo Lâm ra mặt

Trong tập 7 Chiến Sĩ Quả Cảm, các nghệ sĩ nhập vai lực lượng Cảnh sát cơ động - tuyến đầu giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia. Trong tập mới nhất, vì Quốc Thiên vướng lịch trình và Liên Bỉnh Phát bị chấn thương, khán giả chào đón hai chiến sĩ mới là Binz và Hưng Nguyễn.

Bên cạnh những phút giây tập luyện căng thẳng, dàn cast còn có nhiều khoảnh khắc tấu hài cùng nhau. Khi nhìn thấy Hải Long nhăn mặt vì thanh gỗ vác trên vai quá nặng, "cây hài" Lê Dương Bảo Lâm liền khẳng định: "Đó, vậy mà đòi gánh mẹ trên lưng". Lúc này, Kiều Minh Tuấn cũng tung hứng theo, khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Dương Lâm cũng trở thành "khắc chế cứng" của Binz. Ở màn chào đầu, biết bản thân là người mới, bạn trai của "em xinh" Châu Bùi đã xin ý kiến từ những gương mặt thân quen. Khi Binz đặt câu hỏi: "Các anh có lưu ý gì dành cho hai tụi em không ạ?", Dương Lâm liền "ra vẻ": "Lưu ý là phải thoại nhanh lên em nha".

Sau giờ tập, các thành viên đã có thời gian tắm rửa, ăn uống cùng nhau. Trong lúc tắm, khi nhìn thấy Binz, Dương Lâm "tấn công" nam rapper. Biểu cảm "hoảng loạn" của Binz cùng tiếng cười mồi của Kiều Minh Tuấn nhanh chóng viral mạng xã hội và nhận về "bão haha" từ netizen.

Không chỉ có Binz, MONO cũng "sợ" Lê Dương Bảo Lâm ra mặt. Là em út của Chiến Sĩ Quả Cảm, MONO được các thành viên còn lại yêu thương, chiều chuộng. Là người ăn trễ nhất, nam ca sĩ được Kiều Minh Tuấn hỗ trợ đút cơm để tăng tốc độ. Vì ngại ngùng, MONO không chịu ăn. Tuy nhiên, khi nghe lời doạ: "Ăn đi, "dì Lâm" kìa" và biết Dương Lâm đang đứng đằng sau, MONO đã nhanh chóng ăn hết muỗng cơm của đàn anh.