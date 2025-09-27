"Chị Nguyệt thảo mai" Hà Hương đóng vai vợ của Tuấn Hưng khi tái xuất màn ảnh

HHTO - Nối tiếp người bà do NSND Thanh Hoa đảm nhận và cô cháu ngoại do Nàng Mơ vào vai, đoàn phim "Bà đừng buồn con" hé lộ thêm hai mảnh ghép do Hà Hương - Tuấn Hưng thể hiện.

Cặp sao vào vai vợ chồng, là con gái và con rể của bà Nga Tứ (NSND Thanh Hoa đóng), bố mẹ của Trang (Nàng Mơ đóng). Hà Hương mang đến vẻ sắc sảo, thực dụng khi nhập vai Phương Tứ - người phụ nữ gây nhiều sóng gió trong gia đình. Trong khi, Tuấn Hưng hóa thân Tá, người đàn ông vướng nợ nần.

Lần đầu kết hợp, Hà Hương và Tuấn Hưng có trải nghiệm thú vị khi vào vai một cặp vợ chồng gắn liền những mâu thuẫn đời thường. Cả hai hy vọng mang đến màu sắc mới trên màn ảnh với câu chuyện gần gũi, chân thực. Họ cùng các bạn diễn của Bà đừng buồn con rong ruổi khắp các ngõ phố của Hà Nội thực hiện từng cảnh quay.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của “anh tài” Tuấn Hưng sau dấu ấn tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Ở mảng diễn xuất, Tuấn Hưng từng tham gia phim truyền hình Cho một tình yêu, phim điện ảnh Đào, phở và piano cùng một số vở kịch.

Về phần Hà Hương, khi vào vai Phương Tứ, nữ diễn viên 8x được gợi nhớ đến ký ức vai diễn “Nguyệt thảo mai” của chính mình hơn 20 năm trước: “Phương Tứ của bây giờ hay Nguyệt của ngày xưa đều mang nhiều tâm tư của phụ nữ Việt Nam. Tính cách thảo mai sẽ chẳng có gì xấu nếu được đặt vào đúng tình huống. Phương Tứ có những phân đoạn khá giống Nguyệt, chỉ khác là ở lứa tuổi khác, nhiều sự trải đời hơn, đại diện cho tính nữ của thời nay, giống như phiên bản nâng cấp của Nguyệt thảo mai. Hà Hương rất thích vai diễn này”.

Bên cạnh ca sĩ Tuấn Hưng, Hà Hương kết hợp với nhiều diễn viên tài năng thuộc nhiều thế hệ ở dự án lần này, như NSND Thanh Hoa, NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, NSND Bùi Bài Bình. Hà Hương cho biết, cô ngưỡng mộ các tiền bối từ ngày còn nhỏ, học hỏi thêm về nghề khi kết hợp với họ ở từng cảnh phim Bà đừng buồn con. Bên cạnh đó, cô có thêm nguồn năng lượng tươi trẻ khi làm việc chung cùng dàn diễn viên Gen Z. Với cô, đây là sự kết hợp tuyệt vời.

Bà đừng buồn con là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi nhân văn: hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Phim dự kiến ra rạp từ 12/12/2025.