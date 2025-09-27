Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Chị Nguyệt thảo mai" Hà Hương đóng vai vợ của Tuấn Hưng khi tái xuất màn ảnh

Như Lê

HHTO - Nối tiếp người bà do NSND Thanh Hoa đảm nhận và cô cháu ngoại do Nàng Mơ vào vai, đoàn phim "Bà đừng buồn con" hé lộ thêm hai mảnh ghép do Hà Hương - Tuấn Hưng thể hiện.

Cặp sao vào vai vợ chồng, là con gái và con rể của bà Nga Tứ (NSND Thanh Hoa đóng), bố mẹ của Trang (Nàng Mơ đóng). Hà Hương mang đến vẻ sắc sảo, thực dụng khi nhập vai Phương Tứ - người phụ nữ gây nhiều sóng gió trong gia đình. Trong khi, Tuấn Hưng hóa thân Tá, người đàn ông vướng nợ nần.

Lần đầu kết hợp, Hà Hương và Tuấn Hưng có trải nghiệm thú vị khi vào vai một cặp vợ chồng gắn liền những mâu thuẫn đời thường. Cả hai hy vọng mang đến màu sắc mới trên màn ảnh với câu chuyện gần gũi, chân thực. Họ cùng các bạn diễn của Bà đừng buồn con rong ruổi khắp các ngõ phố của Hà Nội thực hiện từng cảnh quay.

ha-huong-tuan-hung-hoa-than-cap-doi-2.jpg

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của “anh tài” Tuấn Hưng sau dấu ấn tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Ở mảng diễn xuất, Tuấn Hưng từng tham gia phim truyền hình Cho một tình yêu, phim điện ảnh Đào, phở và piano cùng một số vở kịch.

dien-vien-ca-si-tuan-hung-2.jpg

Về phần Hà Hương, khi vào vai Phương Tứ, nữ diễn viên 8x được gợi nhớ đến ký ức vai diễn “Nguyệt thảo mai” của chính mình hơn 20 năm trước: “Phương Tứ của bây giờ hay Nguyệt của ngày xưa đều mang nhiều tâm tư của phụ nữ Việt Nam. Tính cách thảo mai sẽ chẳng có gì xấu nếu được đặt vào đúng tình huống. Phương Tứ có những phân đoạn khá giống Nguyệt, chỉ khác là ở lứa tuổi khác, nhiều sự trải đời hơn, đại diện cho tính nữ của thời nay, giống như phiên bản nâng cấp của Nguyệt thảo mai. Hà Hương rất thích vai diễn này”.

Bên cạnh ca sĩ Tuấn Hưng, Hà Hương kết hợp với nhiều diễn viên tài năng thuộc nhiều thế hệ ở dự án lần này, như NSND Thanh Hoa, NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, NSND Bùi Bài Bình. Hà Hương cho biết, cô ngưỡng mộ các tiền bối từ ngày còn nhỏ, học hỏi thêm về nghề khi kết hợp với họ ở từng cảnh phim Bà đừng buồn con. Bên cạnh đó, cô có thêm nguồn năng lượng tươi trẻ khi làm việc chung cùng dàn diễn viên Gen Z. Với cô, đây là sự kết hợp tuyệt vời.

dien-vien-ha-huong-6.jpg
dien-vien-ha-huong-2.jpg

Bà đừng buồn con là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi nhân văn: hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Phim dự kiến ra rạp từ 12/12/2025.

ac33552f-a668-46a8-8e55-bfeb3fedcbb0.jpg
Như Lê
#Hà Hương #Tuấn Hưng #Bà đừng buồn con #phim gia đình #diễn viên Việt Nam #phim hài hước #phim Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục