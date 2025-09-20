Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy kho chứa vỏ lốp tại TPHCM, chiến sĩ phòng cháy dùng mặt nạ phòng độc dập lửa

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 20/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM phối hợp cùng các lực lượng liên quan đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một kho chứa vỏ lốp trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình, TPHCM.

Theo đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội bên trong kho, nhanh chóng lan rộng kèm theo khói đen dày đặc, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

img-5428.jpg
Hiện trường vụ cháy sau khi được khống chế

Thời điểm phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ trang bị mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí tiếp cận từ mái nhà và bên trong kho để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Đến khoảng 17 giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt, không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Dũng
#Cháy nhà kho #Vỏ lốp xe #Công an TPHCM #PCCCC #PC07 #Dập lửa #Mặt nạ phòng độc #Nhà xưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục