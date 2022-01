Châu Âu vượt mốc 100 triệu ca COVID-19, chiếm 1/3 tổng số ca toàn cầu

TPO - Từ đầu đại dịch đến nay, châu Âu đã ghi nhận hơn 100 triệu ca mắc COVID-19, chiếm hơn 1/3 tổng số ca bệnh trên toàn cầu. Riêng trong 7 ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 ở lục địa này lên đến gần 5 triệu trường hợp.

Châu Âu đã một lần nữa trở thành “hố đen” COVID-19 trong những tuần gần đây, và đang phải đối mặt với làn sóng dịch mới gây ra bởi biến thể Omicron.

Khu vực châu Âu, bao gồm 52 quốc gia/vùng lãnh thổ từ bờ biển Đại Tây Dương đến Azerbaijan và Nga, đã ghi nhận 100.074.753 ca nhiễm COVID-19 trong 2 năm qua, theo số liệu thống kê chính thức.

Con số này tương đương hơn 1/3 tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu (hơn 288 triệu ca) được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát vào cuối năm 2019 ở Trung Quốc.

Tính riêng trong vòng 7 ngày qua, hơn 4,9 triệu ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận ở châu Âu. 17 trong tổng số 52 quốc gia/vùng lãnh thổ đã lập kỷ lục về số ca bệnh được phát hiện trong một tuần.

Tại Pháp, số ca COVID-19 được báo cáo trong tuần qua chiếm 10% tổng số ca bệnh mà nước này ghi nhận từ đầu đại dịch. Ngày 1/1, Pháp phát hiện thêm 219.126 ca mắc mới COVID-19, ngày thứ tư liên tiếp con số này vượt mốc 200.000. Pháp cũng trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 10 triệu ca COVID-19 sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga.

Các quốc gia có tỷ lệ số ca bệnh trên 100.000 dân cao nhất thế giới đều tập trung ở châu Âu. Trong đó, Đan Mạch có tỷ lệ cao nhất với 2.045 ca/100.000 dân, tiếp theo là đảo Síp với 1.969 ca/100.000 dân và Ireland với 1.964 ca/100.000 dân.

Dù số ca bệnh tăng cao, nhưng tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở châu Âu đang có xu hướng giảm. Mỗi ngày trong tuần qua, châu Âu ghi nhận trung bình 3.413 ca tử vong do COVID-19, giảm 7% so với tuần trước đó. Mức đỉnh của châu Âu được xác lập hồi tháng 1/2021 với trung bình 5.735 ca tử vong/ngày.

Nhìn chung, tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19 ở châu Âu cao hơn nhiều so với mức trung bình trên toàn thế giới. 65% dân số lục địa này đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin, trong khi 61% đã được tiêm đầy đủ. Tỷ lệ này trên thế giới lần lượt là 58% và 49%.

Minh Hạnh