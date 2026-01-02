Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chào 2026 theo cách hoàn hảo nhất: Xem bộ đôi kinh điển Đại Thoại Tây Du của Châu Tinh Trì

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bộ đôi Đại Thoại Tây Du vẫn được xem là kinh điển trong sự nghiệp của vua hài Châu Tinh Trì và vẫn còn nguyên sức hút sau 30 năm ra mắt.

Đại Thoại Tây Du: Nguyệt Quang Bảo Hạp ra mắt năm 1995 được xem là phiên bản Tây Du Ký độc lạ bậc nhất từng được chuyển thể, không đi theo lối mòn hành trình thỉnh kinh nghiêm túc của thầy trò Đường Tăng mà biến hóa thành câu chuyện hài hước, lãng mạn đầy bất ngờ cùng phong cách “hài bất chấp” đặc trưng đến từ Tinh Gia và các đồng nghiệp.

Kịch bản xoay quanh Chí Tôn Bảo (Châu Tinh Trì thủ vai), một tên cướp sa mạc và còn là “hậu kiếp” của Tôn Ngộ Không. Sau khi bị trừng phạt vì phản bội sư phụ Đường Tăng 500 năm trước, hắn sống kiếp người phàm mà không hay biết thân phận thật sự của mình. Trong một lần tình cờ, Chí Tôn Bảo nhặt được Nguyệt Quang Bảo Hạp - bảo vật thần kỳ có khả năng đưa người ta xuyên không về quá khứ. Từ đây, Chí Bảo dần khám phá ra kiếp trước là Tôn Ngộ Không, đồng thời vướng vào những rắc rối hài hước với các nhân vật quen thuộc.

02-1.jpg
Cũng là Tôn Ngộ Không nhưng phim này lạ lắm

Đại Thoại Tây Du 2: Tiên Lý Kỳ Duyên nối tiếp đoạn kết của phần 1 khi nam chính Chí Tôn Bảo trở lại thời điểm 500 năm sau, hội ngộ Đường Tăng và các huynh đệ. Dù vẫn không cam tâm vì chưa cứu được người yêu Bạch Cốt Tinh, Tôn Chí Bảo vẫn lên đường và đụng độ Tử Hà tiên tử. Hai bên trải qua câu chuyện tình đầy bi kịch, tạo nên câu thoại kinh điển "Nếu nhất định phải thêm kỳ hạn cho mối tình này, ta hy vọng là mười ngàn năm!" từng tràn ngập mạng xã hội.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
Đừng bỏ qua bản lồng tiếng cực đỉnh của phim

Khi ra rạp Việt Nam, Đại Thoại Tây Du sẽ được lồng tiếng bởi những chất giọng quen thuộc, theo phong cách “Fafim Việt Nam phát hành” từng gây sốt qua những bộ phim Hồng Kông xưa. Những giọng nói này còn được trông chờ sẽ mang đến cảm giác hoài niệm gần gũi, đưa khán giả một lần nữa quay ngược thời gian, làm sống lại cả một vùng trời tuổi thơ theo cách đặc sắc và hiếm có.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
