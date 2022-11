Chàng trai Gia Lai và hành trình thiện nguyện từ khi mới 16 tuổi

Quyết định thành lập nhóm thiện nguyện khi mới 16 tuổi

Chia sẻ về quá trình thành lập nhóm từ thiện Fly To Sky khi tuổi còn rất trẻ, Phúc cho biết, từ nhỏ, em đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong những lần tham gia các chương trình nhỏ của gia đình, người thân đến các bệnh viện. “Điều đó làm tôi trăn trở mong muốn, khao khát muốn phụng sự. Hoạt động tình nguyện với bản thân em còn là đam mê nữa, em khao khát được tham gia, được cống hiến”, Phúc nói.

Phúc nhận thấy, tại Gia Lai chưa có CLB, đội, nhóm tình nguyện nào cho các bạn trẻ có thể tham gia hoạt động tình nguyện lâu dài. Với mong muốn tạo môi trường cho các bạn trẻ, đặc biệt độ tuổi học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động tình nguyện bền vững, chuyên nghiệp, dài hạn, Lê Văn Phúc đã quyết định thành lập nhóm từ thiện Fly To Sky vào ngày 2/9/2018 – khi mới 16 tuổi. Lúc đó, Phúc là học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai.

Là một học sinh khởi xướng thành lập nhóm tình nguyện, trong quá trình tổ chức hoạt động, Phúc gặp không ít những khó khăn. Vì các thành viên nhóm chủ yếu là học sinh, sinh viên nên để đảm bảo cân bằng giữa việc học và thời gian tham gia các hoạt động xã hội, việc sắp xếp thời gian tổ chức rất quan trọng. “Làm sao đảm bảo việc tham gia tình nguyện thường xuyên, quanh năm, trở thành thói quen của người trẻ chứ không chỉ dừng lại phong trào, nhất thời nhưng vẫn đảm bảo việc học”, Phúc nói.

“Quyết định bước chân vào hành trình phụng sự cộng đồng, niềm tin rất quan trọng, hơn nữa là người trẻ nên tiếng nói và sự tín nhiệm chưa có, vậy thì cần phải hành động để chứng minh niềm tin. Những năm qua bản thân tôi và Fly To Sky đã và đang nỗ lực để chứng minh cho cộng đồng thấy tuổi tác không phải là rào cản của người trẻ và người trẻ làm được”, trưởng nhóm từ thiện Fly To Sky Lê Văn Phúc nói.

Giai đoạn đầu khi chưa thể có niềm tin và kinh phí, Phúc và nhóm đã tổ chức những hoạt động gây quỹ nhỏ như: tổ chức hát du ca ở quảng trường, bán bao lì xì nhân dịp Tết, vận động từ gia đình, người thân, bạn bè,… để có được nguồn lực ban đầu. Nhóm đã chứng minh bằng hành động để từ đó có sự tin tưởng của cộng đồng và dần dần, các hoạt động tổ chức dày hơn, đón nhận được sự ủng hộ nhiều hơn.

“Với Fly To Sky, chúng tôi không đặt nặng vấn đề phải vận động được nhiều tiền hay nguồn lực mà trong mỗi hoạt động vận động được bao nhiêu sẽ triển khai bấy nhiêu. Quan trọng hơn hết là sử dụng có hiệu quả nguồn lực, giải quyết được vấn đề của đối tượng thụ hưởng, tổ chức kỹ càng và chỉn chu; vì đơn giản tiền làm không dễ và khi họ đã ủng hộ tức là họ dành niềm tin ở mình. Và may mắn trong hành trình này Fly To Sky đã vận động để triển khai thành công nhiều hoạt động, dù không to lớn nhưng đã phần nào chia sẻ cùng cộng đồng, đã và đang chứng minh rằng người trẻ có thể làm”, Lê Văn Phúc chia sẻ.