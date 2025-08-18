“Chàng Hổ” Kim Jong Kook sắp cưới, fan đùa chuyện hẹn hò ở phòng gym

HHTO - Sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh "quý ông độc thân" của Running Man, cuối cùng Kim Jong Kook cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình ở tuổi 49.

Sáng 18/8, Kim Jong Kook bất ngờ đăng bức thư tay trên fancafe Papitus, thông báo tin vui sắp kết hôn, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Toàn bộ bức thư tay được nam ca sĩ sinh năm 1976 đăng tải.

Trong thư, anh viết: "Xin chào mọi người, tôi là Kim Jong Kook. Tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày mình viết ra những dòng này, nhưng khi thực sự cầm bút, tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn mình tưởng.

Tôi muốn thông báo đến tất cả những ai đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua rằng… tôi sắp kết hôn.

Năm nay là kỷ niệm 30 năm ra mắt của tôi, thay vì ra mắt một album mới như mong đợi, tôi lại chọn chia sẻ tin vui này. Có lẽ hơi muộn một chút, nhưng tôi thấy mình thật may mắn khi được đi trên con đường này.

Hãy chúc mừng và ủng hộ tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt".

Anh tiết lộ đám cưới sẽ được tổ chức trong tương lai gần dưới hình thức một buổi lễ riêng tư, ấm cúng, chỉ có gia đình, họ hàng và một vài người bạn thân quen tham dự. Kim Jong Kook cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn đồng hành, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, chăm chỉ và sống tốt hơn trong chặng đường sắp tới.

Hiện tại, danh tính phía cô dâu vẫn chưa được tiết lộ.

Đại diện công ty quản lý Turbo JK Company của Kim Jong Kook cũng xác nhận thông tin, hy vọng công chúng sẽ gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ.

Tin tức "quý ông độc thân" của Running Man sắp cưới khiến nhiều người xúc động. Trên các diễn đàn mạng, phần lớn khán giả gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ, đồng thời hài hước thắc mắc chẳng lẽ anh hẹn hò ở phòng gym. Bởi họ không biết ngoài thời gian ở phòng tập của "dân nghiệm gym", anh đã tranh thủ hẹn hò vào lúc nào.

"Chúc mừng người đàn ông tưởng đâu phải kết hôn với phòng gym."

"Cuối cùng cũng đợi được tới ngày anh ấy công bố kết hôn rồi, chúc mừng Kim Jong Kook."

"Hóng phản ứng của các thành viên Running Man quá, cuối cùng anh trai này cũng sắp có vợ rồi."