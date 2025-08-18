Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

“Chàng Hổ” Kim Jong Kook sắp cưới, fan đùa chuyện hẹn hò ở phòng gym

Thu Trang

HHTO - Sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh "quý ông độc thân" của Running Man, cuối cùng Kim Jong Kook cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình ở tuổi 49.

Sáng 18/8, Kim Jong Kook bất ngờ đăng bức thư tay trên fancafe Papitus, thông báo tin vui sắp kết hôn, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

z6917985567198-e7edff6f6edad0a89861a8ee2ee8609f.jpg
Toàn bộ bức thư tay được nam ca sĩ sinh năm 1976 đăng tải.

Trong thư, anh viết: "Xin chào mọi người, tôi là Kim Jong Kook. Tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày mình viết ra những dòng này, nhưng khi thực sự cầm bút, tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn mình tưởng.

Tôi muốn thông báo đến tất cả những ai đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua rằng… tôi sắp kết hôn.

Năm nay là kỷ niệm 30 năm ra mắt của tôi, thay vì ra mắt một album mới như mong đợi, tôi lại chọn chia sẻ tin vui này. Có lẽ hơi muộn một chút, nhưng tôi thấy mình thật may mắn khi được đi trên con đường này.

Hãy chúc mừng và ủng hộ tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt".

Anh tiết lộ đám cưới sẽ được tổ chức trong tương lai gần dưới hình thức một buổi lễ riêng tư, ấm cúng, chỉ có gia đình, họ hàng và một vài người bạn thân quen tham dự. Kim Jong Kook cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn đồng hành, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, chăm chỉ và sống tốt hơn trong chặng đường sắp tới.

z6917997811829-92ecd15e4b4b70b78e81d5f666206568.jpg
Hiện tại, danh tính phía cô dâu vẫn chưa được tiết lộ.

Đại diện công ty quản lý Turbo JK Company của Kim Jong Kook cũng xác nhận thông tin, hy vọng công chúng sẽ gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ.

Tin tức "quý ông độc thân" của Running Man sắp cưới khiến nhiều người xúc động. Trên các diễn đàn mạng, phần lớn khán giả gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ, đồng thời hài hước thắc mắc chẳng lẽ anh hẹn hò ở phòng gym. Bởi họ không biết ngoài thời gian ở phòng tập của "dân nghiệm gym", anh đã tranh thủ hẹn hò vào lúc nào.

"Chúc mừng người đàn ông tưởng đâu phải kết hôn với phòng gym."

"Cuối cùng cũng đợi được tới ngày anh ấy công bố kết hôn rồi, chúc mừng Kim Jong Kook."

"Hóng phản ứng của các thành viên Running Man quá, cuối cùng anh trai này cũng sắp có vợ rồi."

z6918122750452-ec564abb96a810a400be3f9c61c7e2a4.jpg
Nam ngôi sao từng khiến Dispatch phải "bó tay" vì chỉ mải mê công việc và phòng gym, nay cuối cùng cũng tìm được người bạn đời đồng hành.
42ae2d0030de9127366fcbf6749d89fb.jpg
Thu Trang
#Kim Jong Kook #Running Man #Kim Jong Kook kết hôn #Jong Kook cưới

Xem thêm

Cùng chuyên mục