“Chạm” doanh nghiệp, mở lối thành công cho sinh viên sáng tạo

Ngày hội Đổi mới sáng tạo là sự kiện lớn nhất năm tại Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) tạo nhịp cầu gắn kết tri thức với thực tiễn, giúp sinh viên khám phá công nghệ mới, gọi vốn và tìm cơ hội nghề nghiệp từ chính sản phẩm của mình.

Ngày 5/11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo - HaUI Innovation Day 2025 với hàng loạt hoạt động kết nối tri thức - doanh nghiệp - cộng đồng. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm dành cho sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo - HaUI Innovation Day 2025 với hàng loạt hoạt động kết nối tri thức - doanh nghiệp - cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình, Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo - Khởi nghiệp” quy tụ nhiều diễn giả nổi tiếng đến từ Thụy Điển, Israel, Thụy Sĩ - những quốc gia dẫn đầu thế giới về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Từ kinh nghiệm thực tiễn phát triển start-up trong trường đại học đến mô hình đổi mới sáng tạo mở, các chuyên gia mang đến góc nhìn toàn cầu và những gợi ý hợp tác thiết thực trong kỷ nguyên số.

Theo Ban Tổ chức, mục tiêu lớn nhất của Ngày hội là truyền cảm hứng sáng tạo ngay trong giảng đường, tạo môi trường để sinh viên đối thoại với doanh nhân, nhà đầu tư, từng bước hoàn thiện sản phẩm công nghệ và mô hình kinh doanh. Mỗi ý tưởng hôm nay có thể trở thành giải pháp hữu ích cho cộng đồng ngày mai.

TS. Nguyễn Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng HaUI phát biểu khai mạc

Bên cạnh chương trình chính, 4 tọa đàm chuyên đề diễn ra song song, tập trung vào các vấn đề sinh viên quan tâm: đổi mới trong đào tạo - nghiên cứu; hành trình gọi vốn; khởi nghiệp tạo tác động xã hội; gặp gỡ CEO để nghe “chuyện thật - khởi nghiệp thật”. Sinh viên đặt câu hỏi trực tiếp và được góp ý ngay tại chỗ, tạo nên không khí thẳng thắn, thực tế.

Hơn 200 doanh nghiệp, cùng nhiều cựu sinh viên thành danh trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp cũng trở lại đồng hành. Những câu chuyện truyền nghề, góc khuất thương trường và cơ hội hợp tác tương lai giúp sinh viên có thêm động lực dấn thân.

Khu trưng bày sản phẩm sáng tạo của gần 1.000 sinh viên với 38 gian triển lãm tạo nên “đường đua ý tưởng”, nơi mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn mới mẻ và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Bốn tọa đàm chuyên đề diễn ra song song, tập trung vào các vấn đề sinh viên quan tâm được tổ chức.

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng HaUI cho biết đổi mới sáng tạo không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành “ADN” của nhà trường. HaUI đang theo đuổi mô hình đại học đổi mới sáng tạo gắn với công nghiệp số, lấy sinh viên làm trung tâm để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Theo TS. Thiện, trong bối cảnh kinh tế tri thức và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, sinh viên phải làm chủ các công nghệ mới như AI, IoT, kỹ thuật vật liệu hiện đại, công nghệ sinh học… “HaUI sẽ là nơi để các ý tưởng nảy mầm, lớn lên và tạo giá trị bền vững cho xã hội”, TS Thiện nhấn mạnh.

Đến nay, nhà trường đã xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp học đường ngày càng hoàn thiện: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (Innovation Hub), không gian sáng chế Maker Space, mạng lưới doanh nghiệp hợp tác chiến lược, cùng các CLB sáng tạo - khởi nghiệp thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia mỗi năm.

“Khởi nghiệp từ tri thức hôm nay sẽ tạo nên giá trị của ngày mai. Hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất, dám nghĩ - dám làm và sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng”, TS. Nguyễn Văn Thiện gửi gắm tới sinh viên.