CẬP NHẬT: Bão Noru mạnh thêm, 60 huyện, đô thị có nguy cơ ngập úng

TPO - Trong đêm qua, bão Noru đã tiếp tục mạnh thêm, dự báo thời điểm áp sát đất liền nước ta bão sẽ duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 16, mạnh nhất trong 20 năm qua ở miền Trung. Vùng ảnh hưởng kéo dài từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Bắc Tây Nguyên.

Bão tiếp tục mạnh thêm

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua, sau khi đi qua vùng biển khá ấm và có độ đứt gió nhỏ, bão Noru đã tăng gần 2 cấp.

Vào 4 giờ sáng nay (27/9), tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều nay (27/9), tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300km, Quảng Nam khoảng 250km, Quảng Ngãi khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong tối và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4 giờ rạng sáng mai (28/9), tâm bão trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị-Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong ngày mai (28/9), bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền Trung Trung Bộ trong khoảng sáng mai, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Gió giật dữ dội, mưa xối xả trên đất liền

Bão Noru được nhận định là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua đổ bộ nước ta với sức tàn phá được nhận định là khủng khiếp. Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng mây rất rộng, bão Noru sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta khá sớm, trong đó thời điểm bão quần thảo dữ dội nhất là từ tối nay và đêm nay cho đến ngày 28/9.

Dự báo từ tối và đêm nay, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12-13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Từ sáng sớm ngày 28/9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi cấp 9, giật cấp 11.

Từ hôm nay đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp rất lớn - chỉ sau cấp thảm họa) với 5 tỉnh chịu tác động mạnh nhất của bão là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Bốn địa phương khác là Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên chịu rủi ro thiên tai cấp 3 (cấp lớn).

Nguy cơ nước biển dâng gây ngập úng ven biển

Do ảnh hưởng của bão Noru, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật cấp 17, sóng biển cao 9-11m, biển động dữ dội.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4m, biển động mạnh.

Từ sáng 27/9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều 27/9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m.

Dự báo khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nước dâng do bão cao 1,0-1,5m; mực nước tổng cộng (nước dâng bão kết hợp với thủy triều) cao 2,0-2,5m, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn.

60 huyện, đô thị có nguy cơ ngập úng

Theo ông Mai Văn Khiêm, do mưa rất lớn, lại tập trung trong thời gian ngắn nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ trên các dòng sông, ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất và lũ quét vùng núi. Cơ quan khí tượng nhận định hai kịch bản lũ có thể xảy ra.

Ở kịch bản mưa phổ biến 300mm, các sông Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức Báo động (BĐ)1 - BĐ2 và trên BĐ2. Các sông ở Bình Định, Kon Tum, Gia Lai ở BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3. Các sông Thừa Thiên Huế ở BĐ1 và trên BĐ1.

Ở kịch bản mưa phổ biến 400mm, đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức BĐ2 và trên BĐ2. Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực bắc Tây Nguyên.

Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt.

60 đô thị đối mặt nguy cơ ngập úng Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. Quảng Bình: Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, TP. Đồng Hới, Tx. Ba Đồn, Lệ Thủy Quảng Trị: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, TX. Quảng Trị, TP. Đông Hà Huế: Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, TP. Huế TP Đà Nẵng: Liên Chiểu, Cẩm Lệ, , Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn Quảng Nam: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Núi Thành, TP. Tam Kỳ Quảng Ngãi: Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, TP. Quảng Ngãi Bình Định: An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Tp Quy Nhơn Phú Yên: Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, Tp Tuy Hòa Kon Tum: Đăk Glei, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Plông, TP Kon Tum, Sa Thầy, Ia H'Drai Gia Lai: Mang Yang, Phú Thiện, Ayun Pa, Krông Pa, An Khê, K'Bang, TX An Khê.