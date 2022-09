Nhiều nhà hàng, khách sạn Đà Nẵng miễn phí chỗ ăn ở tránh bão cho người nghèo

TPO - Trên tinh thần tương thân tương ái, nhiều nhà hàng, khách sạn...cả nhà riêng ở Đà Nẵng đồng loạt đăng thông báo trên mạng xã hội (MXH) cung cấp chỗ ngủ, đồ ăn miễn phí trong những người nghèo ngày bão đổ bộ.

Siêu bão số 4 (Noru) đổ bộ vào đất liền các tỉnh Miền Trung trong tối 27/9. Nhận được thông báo từ thành phố Đà Nẵng, người dân đã tiến hành gia cố nhà cửa, đỗ tàu thuyền cẩn thận và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trước tình hình nguy hiểm của bão Noru, thành phố Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng sơ tán hơn 100.000 người dân.

Trên tinh thần tương thân tương ái, nhiều nhà hàng, khách sạn...cả nhà riêng ở Đà Nẵng đồng loạt đăng thông báo trên mạng xã hội (MXH) cung cấp chỗ ngủ, đồ ăn miễn phí trong những người nghèo ngày bão đổ bộ.

Trong bài viết ghi rõ: "Kính gửi đến các Cô Chú đang mưu sinh xa quê bằng nghề Vé Số .. Ve Chai và các nghề khác khó khăn tại Đà Nẵng. Dự kiến cơn bão số 4 sẽ vào miền Trung chiều tối 27/09 đến rạng sáng 28/09.

Nếu Các Cô Chú không có nơi tránh bão an toàn cho mình thì cứ ghé qua nhà hàng Chill Biển 1463-1465-1467 Nguyễn Tất Thành...nhà hàng sẽ mở 3 phòng Vip đón mọi người tránh bão an toàn... Con xin nấu phục vụ cho các cô chú Cơm Lẩu mọi thứ hoàn toàn miễn phí. Rất mong được đón tiếp và cùng nhau Bình An".

Tương tự, nhiều bài viết trú bão từ khách sạn, nhà riêng được người dân Đà Nẵng hưởng ứng, chia sẻ rầm rộ.

Bên cạnh đó, nhiều khách sạn trên địa bàn thành Phố Đà Nẵng đang có khách lưu trú, sẽ được khách sạn hỗ trợ, phục vụ miễn phí toàn bộ vấn đề ăn uống trong thời gian bão đổ bộ.

Đại diện khách sạn SANTORI HOTEL & SPA cho biết, trong thời gian bão, khách lưu trú sẽ được phục vụ miễn phí toàn bộ vấn đề ăn uống trong thời gian bão Noru đổ bộ Đà Nẵng. Trường hợp, khách nào check out ngày bão nếu muốn ở lại thì khách sạn sẵn sàng miễn phí luôn tiền phòng.

Miễn phí chỗ ở cho du khách “mắc kẹt”

Anh Nguyễn Sơn Tùng (chủ khách sạn Santori, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà) cho hay hiện khách sạn của anh có gần 20 người là du khách không thể về địa phương do sân bay tạm ngừng khai thác để ứng phó bão Noru.

“Họ cũng cực chẳng đã mới bị kẹt lại đây, vậy nên khách sạn sẽ miễn phí toàn bộ tiền phòng, ăn uống để họ an tâm lưu trú, đảm bảo an toàn cho đến khi bão tan”, anh đồng cảm.

Ngoài chỗ ở, du khách còn được hỗ trợ ăn uống trong thời gian lưu lại Đà Nẵng.

Anh cho biết thêm, nhóm khách mắc kẹt này ở trong gần 10 phòng. Buổi sáng khách sạn hỗ trợ đồ ăn liền, bữa trưa, tối thuê người về nấu cơm.

Ngoài hỗ trợ du khách, khách sạn cũng dành tất cả số phòng còn lại để cho sinh viên tránh trú bão. “Chúng tôi đã đăng thông tin này lên mạng, rất nhiều bạn sinh viên ở trọ xập xệ, thiếu an toàn đã liên hệ. Đầu giờ chiều nay các bạn sẽ tới đây. Chúng tôi cũng hỗ trợ ăn uống luôn cho sinh viên”, anh Tùng chia sẻ thêm.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng thông tin, hiện có nhiều khách sạn trên địa bàn đang miễn phí lưu trú, ăn uống cho du khách bị “mắc kẹt”.

Những sinh viên ở trọ đến "ở ké" tránh bão tại nhà anh Phạm Thế Phương.

Trong khi đó, nhiều nhà dân kiên cố trên địa bàn cũng sẵn lòng “mời” sinh viên, người dân tới trú bão. Anh Phạm Thế Phương (57 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn) có nhà 4 tầng, rộng rãi nên đã ngỏ lời mời những ai cần nơi an toàn cứ thoải mái tới trú tránh. “Sáng giờ tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi. Nhà tôi có thể làm nơi trú ngụ cho năm, sáu chục người và có thể hơn. Tôi đã chuẩn bị cơm tối với thịt kho tàu để bà con ấm bụng”, anh nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 10 giờ sáng nay (27/9), tâm bão trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 310km về phía Đông, gió mạnh giật cấp10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. Dự báo 22 giờ tối nay (27/9), tâm bão trên vùng biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. Tại Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố yêu cầu người dân không ra đường từ 20h tối 27/10.