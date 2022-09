Quảng Nam khẩn cấp sơ tán dân

TPO - Người dân các xã ven biển, những người đang ở vùng nguy hiểm... đang hối hả lên xe sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão Noru đổ bộ.

Sáng 27/9, nhiều người dân ở các xã ven biển, vùng không an toàn tại Quảng Nam cấp tập di dời đến nơi tránh trú trước khi bão Noru đổ bộ. Chính quyền các địa phương đã huy động nhiều lực lượng gồm công an, quân đội, dân quân... đến hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ), hàng trăm bà con các thôn đã đến khu tập trung phòng tránh bão. Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh cho biết, trước tình hình hết sức phức tạp của bão số 4, ngày hôm qua (26/9), TP đã triển khai xen ghép hơn 1.750 hộ với hơn 5.000 người.

Trong sáng 27/9, thành phố tập trung sơ tán tại xã Tam Thanh khoảng 459 hộ với hơn 1.600 người về tập trung các điểm xen ghép trên địa bàn bao gồm cơ quan bộ đội biên phòng, Trường CĐ Y tế Quảng Nam…

Sáng 27/9, người dân trên địa bàn xã Tam Thăng đã bắt đầu di chuyển đến những nơi an toàn. Bà Trịnh Thị Vĩnh (78 tuổi, thôn Kim Đới) ở một mình trong ngôi nhà cấp 4, được chính quyền hỗ trợ đến trường Tiểu học Phan Thanh tránh trú. “Nghe bão mạnh lắm mà nhà thì xuống cấp xập xệ tui lo không biết xoay xở thế nào, may nhờ có lực lượng chức năng đến hỗ trợ” – bà Vĩnh chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ) Nguyễn Quốc Sử cho biết, trước 9h sáng 27/9, xã thông báo và hỗ trợ người dân vào 3 địa điểm tập trung tại trụ sở UBND xã, trường Tiểu học Phan Thanh, trường mẫu giáo Hoa Sen. Trên địa bàn xã có khoảng 1.000 người sơ tán ghép, 450 người sơ tán đến địa điểm tập trung. Địa phương hỗ trợ mỗi thôn 2 chiếc ghe, 50 áo phao, đèn pin và huy động 150 người lực lượng.

Sáng cùng ngày Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh có công văn về ứng phó với bão số 4.

Theo đó, cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc các cơ quan đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh (trừ các bộ phận liên quan đến phòng chống thiên tai); công nhân, người lao động nghỉ làm việc từ 12h ngày 27/9 đến hết ngày 28/9

Chùm ảnh PV ghi nhận người dân khẩn cấp di chuyển đến nơi tránh trú trước khi bão Noru đổ bộ.