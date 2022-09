Đà Nẵng sẽ sơ tán hơn 100.000 người để tránh siêu bão Noru

TPO - Các lực lượng công an, quân đội ở Đà Nẵng được huy động để giúp người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản về nơi an toàn trước khi bão Noru đổ bộ.

Sáng 26/9, khắp các tuyến phố, bãi biển, bờ sông hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân... tiếp tục được huy động để giúp đỡ người dân phòng chống ứng phó với bão Noru đang hướng về đất liền.

Tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), hàng chục cán bộ chiến sĩ công an phường từ sáng sớm đã có mặt tại khu vực sông Hàn nơi có nhiều ghe tàu của người dân đang neo đậu để giúp người dân kéo phương tiện lên bờ trú tránh bão. Lãnh đạo công an phường cho biết: Lực lượng công an phường lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người dân có nhu cầu giúp đỡ trong việc chằng chống, nhà cửa, di chuyển tàu thuyền để đảm bảo an toàn trong mưa bão.

Trong đêm 25/9, tại các bãi biển, khu vực nguy cơ cao hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng cũng đã có mặt để giúp người dân chuyển ngư cụ, thuyền thúng, chằng chống nhà cửa đến nơi an toàn… Bất chấp những đợt mưa nặng hạt, không khí lạnh về đêm, các cán bộ chiến sĩ đã đến từng nhà, chằng chống nhà cửa giúp dân ứng phó bão Noru.

Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP cũng đã điều động lực lượng đến kiểm tra các khu vực xung yếu như Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang để kiểm tra phương tiện cứu nạn, cứu hộ để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ trong điều kiện mưa bão.

Để ứng phó với bão, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thêm nhiều công việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão.

Theo đó, Văn phòng UBND TP chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để thiết lập trung tâm chỉ huy ứng phó siêu bão. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tập trung cấp điện ưu tiên, chuẩn bị máy phát điện để bảo đảm cấp điện tại nhiều phụ tải quan trọng của thành phố, nhất là tại các bệnh viện, đài khí tượng... Các đơn vị tăng cường công tác thông tin về dự báo, diễn biến của bão và tuyên truyền người dân không được chủ quan với bão.

Sở Xây dựng Đà Nẵng được lưu ý công tác phòng chống bão ở các công trình cao tầng có tường bao kính lớn, chống ngập úng đô thị. Sở Công Thương chuẩn bị đủ hàng hóa, không để xảy ra tình trạng nâng giá các loại hàng hóa thiết yếu và phòng chống bão. Sở Du lịch trao đổi, thông tin với các khách sạn, cơ sở lưu trú hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho du khách ở lại thành phố trong những ngày xảy ra bão; căn cứ vào tình hình thực tế để thông báo cấm tắm biển nhằm bảo đảm an toàn...

Công an TP có phương án bảo đảm an ninh trật tự trong bão, nhất là triển khai chỉ đạo của UBND TP về cấm đường để bảo đảm an toàn cho nhân dân khi bão gây ảnh hưởng. Các đơn vị quân đội kiểm tra lại lực lượng, phương tiện thường trực, để sẵn sàng cơ động khi thành phố có đề nghị hỗ trợ. Các quận và huyện Hòa Vang khẩn trương rà soát lại các hộ dân cần sơ tán và địa điểm sơ tán sao cho bảo đảm an toàn với sức gió bão rất mạnh.

Đà Nẵng sẽ sơ tán hơn 100.000 người để tránh siêu bão Noru Ngày 26/9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp để chỉ đạo các sở ngành triển khai các công việc phòng chống bão Noru (bão số 4). Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, trong kịch bản bão Noru mạnh cấp 14 đến cấp 17, tổng số người dân tại Đà Nẵng phải sơ tán là hơn 107.000 người. Trong đó, huyện Hòa Vang có số người dự kiến được sơ tán nhiều nhất với gần 30.000 người. Đại diện lãnh đạo quận Liên Chiểu cũng đề xuất UBND TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị các nhà máy, doanh nghiệp cho công nhân nghỉ làm việc trễ nhất là từ trưa mai (27/9) để có thời gian trở về nhà và thực hiện chằng chống nhà cửa, cũng như thuận tiện cho vấn đề di dời người dân. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Lãnh đạo TP quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học từ chiều 26/9 cho đến khi có thông báo mới, tùy vào diễn biến mưa bão. Việc cho học sinh nghỉ học sớm nhằm tạo điều kiện cho các địa phương khẩn trương sắp xếp, chuẩn bị cho việc sơ tán dân tập trung vào các trường học. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất và chỉ đạo từ 12h ngày mai (27/9) tạm dừng họp chợ truyền thống. Tất cả cán bộ công chức viên chức, người lao động, công nhân… nghỉ làm việc để phòng chống bão. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp, Sở Công Thương phối hợp với UBND các quận, huyện chủ động có phương án sản xuất, kinh doanh để không gây ngưng trệ sản xuất mà vẫn đảm bảo phòng chống lụt bão.