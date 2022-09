Chống đỡ bảo vệ di tích Chùa Cầu, Hội An trước bão Noru

TPO - Các lực lượng đang triển khai chống đỡ nhà cổ, di tích chùa Cầu, TP. Hội An (Quảng Nam) trước khi bão Noru đổ bộ.

Trước tin bão Noru với cường độ mạnh đang tiến vào miền Trung, Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã gấp rút tổ chức cuộc họp và huy động lực lượng chằng, chống, bảo vệ các di tích.

Qua khảo sát 45 di tích, có 11 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 21 di tích xuống cấp nặng và 13 di tích xuống cấp nhẹ.

Ngày 25/9, cán bộ Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam) cùng các công nhân có mặt tại khu vực chùa Cầu để tập kết gỗ, thực hiện việc chống đỡ phần thân cho di tích này.

Theo các công nhân, đối với chùa Cầu có riêng một bộ gỗ để thực hiện việc chống đỡ khi mưa bão. Việc chống đỡ chùa Cầu sẽ thực hiện trong ngày hôm nay 25/9, cùng với đó là triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cổ, di tích khác. Chùa Cầu sẽ được chống đỡ 4 vị trí, sử dụng hoàn toàn gỗ và không làm ảnh hưởng kết cấu di tích.

Việc chống đỡ di tích chùa Cầu được thực hiện cẩn thận, công nhân sử dụng cao su kê vào các điểm nối để không tạo dấu tích. Ngoài ra, việc đóng đinh cũng không được mà phải sử dụng dây cao su để đảm bảo nguyên vẹn gỗ.

Trong 2 ngày, Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An hỗ trợ chống đỡ 5 di tích, nhà cổ trước bão Noru. Ngoài ra, một số chủ nhà tự chống đỡ 27 di tích khác. Đơn vị cũng đề nghị UBND các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong thông báo các chủ di tích thuộc diện xuống cấp có biện pháp kiểm tra, tự chống đỡ để đảm bảo an toàn và hạn chế thiệt hại.