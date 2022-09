Tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng đổ bộ của siêu bão Noru

Tin từ Cục Hàng không (Bộ GTVT) cho hay, cơ quan này đang phối hợp đơn vị liên quan theo thêm đường đi, thời gian đổ bộ của bão Noru vào đất liền để đưa ra quyết định liên quan tới hoạt động hàng không.

“Chắc chắn phải tạm dừng khai thác một số sân bay trong vùng bão đổ bộ”, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết.

Dự kiến chiều nay (26/9), cơ quan này sẽ ra quyết định liên quan tới đảm bảo hoạt động bay trước ảnh hưởng của cơn bão được đánh giá mạnh nhất 20 năm trở lại đây.

Bộ GTVT cũng có công điện gửi các cơ quan chuyên môn của bộ thuộc lĩnh vực hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, Sở GTVT các tỉnh thành phía Bắc, và dọc bờ biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về ứng phó bão Noru.

Dự kiến, do ảnh hưởng bão Noru, từ chiều 27 - 28/9, khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa to, đến rất to, dông kèm gió giật mạnh; từ 28-30/9 mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Rủi ro thiên tai cấp 4 gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ở cấp 4 (rất lớn), các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 (lớn).