TT-Huế đóng chợ, cấm dân ra đường, cho học sinh nghỉ học 2 ngày tránh bão số 4

TPO - Kể từ chiều 27/9, toàn bộ các chợ trên địa bàn TT-Huế sẽ tạm ngưng hoạt động để ứng phó bão số 4. Toàn bộ học sinh tỉnh này nghỉ học trong 2 ngày nhằm phòng tránh thiên tai.

Sáng 27/9, UBND tỉnh TT-Huế đã có thông báo chỉ đạo tạm đóng cửa toàn bộ các chợ trên địa bàn, cấm người dân ra đường tối cùng ngày để bảo đảm an toàn khi bão Noru (bão số 4) đổ bộ vào đất liền.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh TT-Huế, để ứng phó với bão số 4, các khu chợ truyền thống trên địa bàn sẽ tạm ngừng hoạt động mua bán kể từ 14h chiều 27/9. Tỉnh cũng sẽ thực hiện cấm đường, yêu cầu người dân không ra đường kể từ 21h tối 27/9 cho đến khi có thông báo mới; ngoại trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế cũng có lưu ý, các địa phương cần ưu tiên triển khai sơ tán những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của PV, từ chiều 26/9 và trong sáng 28/9, rất nhiều người dân trên địa bàn TT-Huế đã đến khu các chợ, trung tâm thương mại, gian hàng tạp hóa để mua các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm, thiết bị thắp sáng để dự phòng sau khi thiên tai đi qua, các hoạt động đi lại, cung ứng thức ăn, lương thực có thể bị ảnh hưởng nhiều ngày.

“Ở Huế, mỗi lần sau bão lũ sẽ có những ảnh hưởng kéo dài gây khó khăn về đi lại, cấp điện, do đó người dân chúng tôi luôn chủ động tích trữ dự phòng tại chỗ lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết khác trong vòng 5 ngày đến 1 tuần”, chị Dương Thu Thủy (ngụ phường Phường Đúc) cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra; đồng thời, nhằm thực hiện nghiêm Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4, Sở đã tỉnh yêu cầu các đơn vị trường học thuộc, các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, TP Huế; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày, kể từ sáng 27 đến hết ngày 28/9.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế yêu cầu các trường học thực hiện chằng chống, gia cố đảm bảo an toàn cơ sở của mình. Các đơn vị cần cắt tỉa cành cây ở khu vực có nguy cơ gãy đổ; lên phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ đến vị trí cao ráo tránh hư hại do bão gây ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị giáo dục chú ý các điều kiện an toàn, phòng chống tai nạn thương tích khi gia cố các công trình tại đơn vị.

Các trường học, đơn vị phải thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến đường đi của bão, mưa lũ, cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng như Hue-S; trang thông tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh để chủ động ứng phó, không xảy ra bị động khi bão đến.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra trong bão lũ.

Trong ngày 27/9, các trường học trên địa bàn TT-Huế hoàn tất các bước cuối cùng trong việc ứng phó với mưa bão. Tất cả các trường học hoàn thành gia cố, giằng chống khung mái công trình, chặt tỉa cây xanh tránh gãy đổ, dịch chuyển và kê kích thiết bị trường học, tài liệu đồ dùng dạy học đến nơi cao để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.