Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, TT-Huế, Bình Định ứng phó ra sao với bão Noru?

TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Noru là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến miền Trung nước ta. Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp rủi ro rất lớn, chỉ sau cấp thảm họa) ở 5 tỉnh, trong đó có Thừa Thiên Huế và Bình Định.

Bình Định lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão

Tại vùng biển một số xã của huyện Phù Mỹ như: Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Đức... trong chiều 26/9 có rất nhiều ngư dân cùng các lực lượng chức năng triển khai công tác phòng chống bão.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu những người dân sống gần mép biển khẩn trương sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Theo ông Lê Văn Lịch - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, đã kiểm tra và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai sơ tán dân, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa bảo đảm an toàn trước và trong khi bão xảy ra.

Hiện Phù Mỹ dự kiến có 269 hộ/1.059 khẩu bị ảnh hưởng nước biển triều cường dâng cao, 167 hộ/643 khẩu bị ảnh hưởng ngập lụt. Trong ngày, UBND huyện sử dụng lực lượng xung kích tại địa phương và lượng lượng hỗ trợ từ lực lượng vũ trang, trưng dụng các phương tiện xe cơ giới, ghe xuồng và xe máy của cá nhân... để di dời tài sản và người dân đến nơi an toàn.

Tại thị xã Hoài Nhơn, chính quyền đang khẩn trương kêu gọi ngư dân địa phương đưa tàu thuyền tìm nơi tránh trú bão Noru, chèn chống nhà cửa và sẵn sàng sơ tán trong tình huống khẩn cấp. Địa phương lên phương án sơ tán 13.000 người dân tại khu vực ven biển và các vùng thấp, có nguy cơ sạt lở...

Còn tại huyện miền núi An Lão, UBND huyện cho hay, khu vực có nguy cơ sạt lở cao là khu vực núi Gai có 178 hộ dân đang sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng, trong đó có 43 hộ nằm trong vùng nguy hiểm.

Ngay trong sáng 26/9, UBND tỉnh Bình Định quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 do ông Phạm Anh Tuấn làm Trưởng ban; Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định làm Phó trưởng ban. Ban chỉ đạo đặt tại phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn.

Trong ngày, qua kiểm công tác phòng chống bão Noru tại các địa phương này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân về thông tin bão Noru; kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng chống trước khi bão đổ bộ. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn cần bố trí xếp tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng cá Tam Quan an toàn, tránh va đập khi neo đậu; chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy và tuyệt đối không để ngư dân trên tàu khi bão đổ bộ.

Tại huyện miền núi An Lão, ông Tuấn đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại hồ chứa Đồng Mít (xã An Dũng). Qua đó, ông yêu cầu chính quyền huyện đề phòng tình trạng sạt lở đất trên tuyến đường quanh hồ Đồng Mít đi xã An Vinh và yêu cầu thành lập ngay sở chỉ huy tiền phương của huyện để phòng chống bão Noru.

Kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở tại núi Gai, thôn Trà Cong (xã An Hòa, huyện An Lão), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện có kế hoạch sơ tán người dân tại khu vực sạt lở này trước khi bão đổ bộ. Về lâu dài, phải quy hoạch, bố trí khu tái định cư mới cho người dân bị ảnh hưởng vì sạt lở…

Trong ngày 26/9, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão Noru tại một số công trình giao thông, thủy lợi đang thi công gồm: đập dâng Phú Phong (huyện Tây Sơn), Dự án Đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; kiểm tra tình hình tàu thuyền vào tránh trú bão ở Cảng cá Quy Nhơn, việc bốc dỡ hàng hóa và tàu thuyền ra vào Cảng Quy Nhơn... Qua kiểm tra, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu Ban quản lý cảng cá Bình Định tập trung lực lượng, phối hợp với các ngành chức năng liên quan kêu gọi, hướng dẫn bà con đưa tàu vào neo đậu, tránh trú bão an toàn. Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng vào việc kêu gọi tàu thuyền khẩn trương di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão, tìm nơi tránh trú an toàn. Các lực lượng chức năng, địa phương khẩn trương liên lạc thông báo cho tàu thuyền, người nhà của chủ tàu di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Các tàu cá cập cảng neo đậu phải tuyên truyền, hướng dẫn bà con ngư dân lên bờ để đảm an toàn tính mạng. Tập trung rà soát để di dời dân cư ở các vùng nguy, ngành GD-ĐT phải tính toán cho học sinh nghỉ học vào ngày 27/9 và tập trung rà soát lại các công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập và đê kè, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc ứng phó kịp thời trong tình huống khẩn cấp xảy ra nếu bão Noru đổ bộ. Trong ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định đã có yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên cho học sinh, học viên nghỉ học từ 27/9 cho đến khi có thông báo mới.

Tất cả tàu thuyền trên biển của ngư dân TT-Huế vào bờ an toàn

Chiều 26/9, ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế, cho biết, tất cả tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân tỉnh này đã vào bờ trú tránh bão an toàn kể từ sáng cùng ngày.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, trên địa bàn hiện có 2.062 phương tiện với 11.350 lao động hoạt động khai thác thủy sản. Trong đó, có 613 phương tiện tàu thuyền khai thác biển, còn lại là thuyền bãi ngang, ven biển, ghe thuyền đầm phá. Từ ngày 24/9, tỉnh TT-Huế bắt đầu thực hiện kêu gọi các tàu, thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển và vùng đầm phá vào bờ, sắp xếp trú ẩn tại các địa điểm an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ tập trung về cơ sở hướng dẫn sắp xếp hàng ngàn phương tiện vào khu neo đậu tránh bão tại các cảng cá Thuận An, Tư Hiền, khu neo đậu Phú Thuận, Phú Hải, Vinh Hiền, Hải Dương, Lộc Trì và 55 âu thuyền nhỏ.

Trong ngày 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã có công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP Huế tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP Huế đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão, lũ; tổ chức ứng trực tại cơ quan, đơn vị 24/24h kể từ 17h ngày 26/9/2022; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; phân công lãnh đạo, triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở; căn cứ diễn biến và dự báo bão, chủ động cho học sinh nghỉ học, cấm di chuyển trên đường, đi vào rừng để bảo đảm an toàn.

Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch); rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét.

Chỉ đạo, hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chủ động cho tạm dừng hoạt động tại các cơ sở sản xuất tập trung đông lao động; kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão khi bão đổ bộ và mưa lũ…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế phối hợp với các đơn vị liên quan sẵn sàng thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương khi có yêu cầu.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 26/9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 320km, cách Quảng Nam khoảng 270km, cách Quảng Ngãi khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km đi vào đất liền Trung Trung Bộ, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ: vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao từ 9-11m, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4m, biển động mạnh. Từ sáng 27/9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội. Từ chiều tối và đêm 27/9 vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1,0-1,5m gây ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: từ đêm 27/9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12-13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Từ sáng sớm ngày 28/9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo mưa lớn: từ ngày 27/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: + Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định: Cấp 4. + Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai: Cấp 3.