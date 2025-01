Bản tin 8H: Miễn nhiệm chủ tịch và nữ thành viên HĐQT 'mây mưa' trong phòng làm việc

TPO - Ông Lương Văn Tùng bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây và bà Trần Thị Kim Liên bị miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Năm 2022, ông Tùng và bà Liên bị phát hiện quan hệ bất chính trong phòng làm việc.

Chiều 18/1, Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây (QTDND Ngô Mây, trụ sở tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) kết thúc đại hội thành viên thường niên theo quy định sau 3 năm gián đoạn do mâu thuẫn nội bộ. Tại đại hội, ông Lương Văn Tùng bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và bà Trần Thị Kim Liên bị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT QTDND Ngô Mây. Trước đó, ngày 12/4/2022, nhân viên tình cờ phát hiện ông Tùng và bà Liên "mây mưa" trong phòng làm việc của ông này qua hệ thống camera an ninh cơ quan. Sau đó, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Ngô Mây quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Tùng và bà Liên về hành vi quan hệ bất chính. Sau vụ việc, nội bộ QTDND Ngô Mây bắt đầu căng thẳng, mất đoàn kết kéo dài. Gần 3 năm qua, QTDND Ngô Mây không thể tiến hành tổ chức đại hội thành viên thường niên theo quy định.

Chiều 18/1, mạng xã hội Facebook lan truyền video ghi lại cảnh xe ô tô vượt ẩu, tạt đầu ô tô khác trên đường Lê Duẩn (thuộc quận Phú Xuân, TP Huế).Trong video, ô tô có camera hành trình đang lưu thông, bất ngờ từ phía sau ô tô màu trắng BKS 75A 289.xx lấn làn, vượt lên phía trước, còn có hành động "tạt cánh", ép xe này phải dừng lại. Ô tô vượt ẩu sau đó dừng lại ngay giữa đường, một người đàn ông xuống xe, đi tới chỗ tài xế ô tô có camera hành trình đang đứng rồi dùng tay đánh mạnh vào mặt người này. Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng Công an quận Phú Xuân, cho biết đang xác minh vụ việc.

Chiều 18/1, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong quán cà phê võng trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, ông N.V.T. (50 tuổi, quê Trà Vinh) đi bộ đến quán cà phê võng trên đường Vũng Thiện (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) và nằm nghỉ ở đây. Đến khoảng 14h, thấy ông T. nằm suốt một tư thế, có biểu hiện bất thường, nhân viên quán lại kiểm tra và phát hiện ông T. đã tử vong. Chủ quán cho biết ông T. ngày nào cũng tới quán nằm nghỉ. Người thân ông T. cho hay ông T. đi lang thang, xin đồ ăn của người dân, tối đến ngủ ở vỉa hè.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 20-23°C, có nơi trên 23°C. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 8°C. Trung Trung Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Ngày 18/1, Tỉnh uỷ Gia Lai cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 52 để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức Khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đào Trọng Giáp (Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh), ông Nguyễn Văn Hậu (Đảng viên, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Chấp hành viên), ông Trần Thanh Sơn (Đảng viên, Chấp hành viên), Vũ Thành Trung (Đảng viên, Chấp hành viên). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/1, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà làm 2 người tử vong. Theo đó, vào 0h58 cùng ngày, hỏa hoạn xảy ra tại số 173, khu phố Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội). Lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy có 2 tầng, tầng 1 có lò ấp trứng gà vịt, tầng 2 sử dụng để ngủ, diện tích công trình khoảng 100 m2 với kết cấu bêtông cốt thép, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 2 người bị thương tại tầng 2. Đến khoảng 2h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hai người bị thương sau đó tử vong dù được đưa đi cấp cứu. Diện tích cháy khoảng 50 m2. (XEM CHI TIẾT)