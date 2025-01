Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

TPO - Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Công an huyện Tiền Hải, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Ngày 17/1, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Công an huyện Tiền Hải, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Thanh Tiến cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 17/1, Cục Hàng không tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ lãnh đạo giữa nguyên Cục trưởng Đinh Việt Thắng và tân Cục trưởng Uông Việt Dũng. Quyết định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ngày 31/12/2024 điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ GTVT, kiêm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng bộ Bộ GTVT, giữ chức Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam kể từ ngày 1/1/2025. Tại Hội nghị, ông Đinh Việt Thắng đã chính thức bàn giao các nhiệm vụ của Cục Hàng không cho tân Cục trưởng Uông Việt Dũng.

Ngày 17/1, người dân ở thôn Phước Âm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, phát hiện một cặp vợ chồng tử vong tại lò vôi, nghi do ngạt khí độc.Thông tin ban đầu cho biết trưa cùng ngày, ông Hồ Viết L. (SN 1966, trú xã Bình Triều) phát hiện hai vợ chồng ông Phạm Ngọc P. (73 tuổi) và bà Hồ Thị Đ. (66 tuổi) nằm bất tỉnh bên trong khu vực lò nung vôi. Ông L. nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông P. tử vong tại chỗ, còn bà Đ. tử vong trên đường đi cấp cứu. Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình cho biết lò vôi của ông P. và bà Đ. là lò nung thủ công, tự xây dựng và được sử dụng để sản xuất vôi bán cho người dân địa phương. Xung quanh lò vôi có bạt nhựa che chắn kín. Công an huyện Thăng Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 17/1, thông tin từ Công an thị trấn Lộc Hà (huyện Thạch Hà) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn trả số tiền 1,7 tỷ đồng cho người chuyển nhầm. Trước đó, ngày 13/1, tài khoản ngân hàng của chị Phạm Thị Thảo (SN 2000, trú tại tổ dân phố Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà) nhận được số tiền 1,7 tỷ đồng từ số tài khoản lạ mang tên "Mai Đức Anh" chuyển đến. Lo sợ đây có thể là thủ đoạn lừa đảo, chị Thảo đến công an để trình báo. Công an thị trấn Lộc Hà sau đó phối hợp với ngân hàng xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Mai Đức Anh (SN 1982, trú tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội). Ngày 16/1, dưới sự chứng kiến của Công an thị trấn Lộc Hà, chị Thảo chuyển trả lại cho anh Mai Đức Anh số tiền trên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/1, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, trời rét. Từ đêm 18/1 đêm và sáng trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đó, khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, trời rét. Khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có mưa vài nơi, phía Bắc trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Chiều 17/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.