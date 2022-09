Vì sao các cơn bão thường mang tên vợ hay bạn gái của các nhà dự báo?

icon Tên các vị thần

Câu trả lời đúng là đáp án D: Các cơn bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (bao gồm cả biển Đông) được đặt tên theo tên phụ nữ chính thức bắt đầu từ năm 1945 và đến năm 1979 thì bắt đầu sử dụng cả tên của nam giới. Từ ngày 1/1/2000, các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương được đặt tên theo danh sách tên mới và rất khác nhau. Các tên mới được bổ sung gồm tên do 14 nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương là thành viên Ủy ban bão của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đề xuất. Mỗi thành viên cung cấp 10 tên, tạo thành danh sách 140 tên bão. Các cơn bão hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được WMO ủy quyền cho Trung tâm Báo bão nhiệt đới Tokyo thuộc Cơ quan khí tượng Nhật Bản đặt tên. Danh sách tên bão mới có hai sự khác biệt so với trước đây là: Thứ nhất, rất ít tên riêng của người mà phần lớn là tên các loài hoa, loài chim, loài cây cỏ, các động vật và thậm chí là tên món ăn. Thứ hai, danh sách tên bão không được sắp xếp theo thứ tự chữ cái mà theo thứ tự chữ cái của tên các nước đề xuất tên. Một điều cần lưu ý là sau một vài năm tổng kết, với các cơn bão gây ra thiệt hại nặng nề cho các nước đóng góp tên thì tên các cơn bão đó sẽ được đưa ra khỏi danh sách và được thay thế bằng một tên mới. Do vậy danh sách tên bão là không cố định và luôn có sự bổ sung.