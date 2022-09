Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Bão Noru rất mạnh, có khả năng đổ bộ vào Quảng Ngãi...'

TPO - “Bão Noru là cơn bão rất mạnh, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ngãi nên địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là...", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan nói.

Sáng 26/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác ứng phó với siêu bão Noru (bão số 4) tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho hay, khu neo đậu Tịnh Hòa có 320 tàu thuyền đang neo đậu tránh trú bão. Đến thời điểm hiện tại, các phương tiện vào trú bão đã được lực lượng Biên phòng hướng dẫn sắp xếp neo đậu, phương án phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản an toàn, ứng phó với bão.

Theo kiểm đếm, trên toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 5.133 tàu đã vào neo đậu tại các bến. Hiện còn 511 tàu với hơn 5.100 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quảng Ngãi hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền trước 10h sáng nay và bắt đầu cấm biển từ 12h trưa nay (26/9); hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu, thuyền, lồng bè tại khu neo trú trước 8h ngày 27/9; tuyệt đối không để người ở lại trên các tàu, thuyền, lồng bè khi bão gây sóng, gió mạnh.

Quảng Ngãi cũng sẽ hoàn thành việc di dời, sơ tán dân ở vùng nguy hiểm trước 10h ngày 27/9. Riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 8h ngày 27/9. Tổng số dân dự kiến di dời, sơ tán khoảng 24.571 hộ với 84.426 khẩu. Thông báo cho các cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 7h ngày 27/9. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm hoãn các công việc chưa thực sự cần thiết để tập trung công tác phòng, chống khi bão Noru đổ bộ vào đất liền.

“Quảng Ngãi đã phân công tất cả lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó bão số 4. Mục tiêu là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố do lơ là, mất cảnh giác gây ra”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói.

Sau khi kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao tính chủ động thực hiện các kịch bản đối với việc ứng phó bão Noru của tỉnh Quảng Ngãi cả ở khu vực ven biển và miền núi.

Tuy nhiên, khi bão vào sẽ còn rất nhiều tình huống xảy ra, do đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục vận động tuyên truyền người dân không chủ quan, lơ là.

“Bão Noru là cơn bão rất mạnh, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ngãi nên địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đặc biệt khâu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phải sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão Noru nhằm giảm nhẹ tối đa các thiệt hại khi bão đi qua”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan lưu ý.

Ngoài việc chủ động kêu gọi các tàu thuyền neo đậu, hướng dẫn các tàu thuyền ngoài khơi tìm nơi tránh trú Quảng Ngãi cũng như các tỉnh miền Trung cần có những phương án dự phòng cho tình huống khó lường khi bão vào, trong đó có vấn đề sạt lở ở khu vực miền núi.

“Tôi mong rằng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, tập trung tối đa để đảm bảo tính mạng, tài sản cho bà con. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cả lực lượng xung kích, tình nguyện để chúng ta chuẩn bị ứng phó mọi kịch bản”, Bộ trưởng nhấn mạnh.