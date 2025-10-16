“Cặp đôi quốc dân” Hồng Diễm – Mạnh Trường bất ngờ chỉ làm bạn trong phim mới “Lằn ranh”

SVO - Tại buổi họp báo ra mắt phim Lằn ranh do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tổ chức, Hồng Diễm và Mạnh Trường gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau sau gần 8 năm. Lần tái hợp này, “cặp đôi quốc dân” không còn vào vai người yêu mà hóa thân thành hai người bạn thân trong bối cảnh phim chính luận đầy kịch tính.

Sau gần 8 năm kể từ "Cả một đời ân oán", hai diễn viên được mệnh danh là “cặp đôi quốc dân” Hồng Diễm - Mạnh Trường đã tái ngộ trong dự án phim chính luận “Lằn ranh” do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC - Đài Truyền hình Việt Nam) sản xuất, phát sóng trên VTV1 từ tháng 10 này.

Trong “Lằn ranh”, Hồng Diễm hóa thân thành Bùi Hằng Thu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông. Cô là một người phụ nữ nghiêm túc, cẩn trọng và quyết đoán. Đây là vai diễn đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của nữ diễn viên khi lần đầu thử sức với dòng phim chính luận, rời xa hình ảnh dịu dàng, trầm lắng quen thuộc trong các phim về tình yêu và gia đình.

“Đây là lần đầu tiên tôi vào vai một kiểm sát viên. Khó khăn lớn nhất là lời thoại nặng chuyên môn, nhiều thuật ngữ tôi chưa từng dùng ngoài đời. Tôi còn băn khoăn liệu mình có thể toát ra phong thái của một nữ lãnh đạo hay không. Rất may là tôi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hỗ trợ trực tiếp, từ tư vấn chuyên môn đến hướng dẫn diễn xuất, giúp tôi tự tin hơn trên trường quay”, Hồng Diễm chia sẻ tại buổi họp báo.

Hồng Diễm gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang thanh lịch và thần thái cuốn hút.

Sự tái hợp của Hồng Diễm và Mạnh Trường là niềm vui lớn với khán giả truyền hình, bởi sau gần một thập kỷ, họ mới cùng góp mặt trong một bộ phim. Tuy nhiên, trái với mong đợi của nhiều người về một cặp đôi tình cảm, lần này cả hai chỉ là… bạn thân trong phim. “Diễn vai bạn thân với Mạnh Trường đôi khi còn dễ hơn diễn yêu nhau, vì không phải gồng quá nhiều. Chúng tôi diễn rất ăn khớp và khán giả sẽ bất ngờ với mối quan hệ giữa hai nhân vật khi xem phim”, Hồng Diễm bật mí.

Mạnh Trường tiết lộ, trong phim anh và Hồng Diễm chỉ đóng vai bạn thân.

Về phần mình, Mạnh Trường tiết lộ anh khá “bớt vui” khi biết mình không còn là người tình màn ảnh của Hồng Diễm: “Tôi rất vui khi được đóng cùng Hồng Diễm. Nhưng đến lúc biết rằng chúng tôi chỉ là bạn thân, thì… vui hơi ít lại một chút. Hồng Diễm còn hôn người khác ở cuối phim cơ mà”, nam diễn viên hài hước nói. Trong “Lằn ranh”, Mạnh Trường vào vai Phạm Ngọc Triển, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Việt Đông. Anh là người đàn ông thông minh, khéo léo, biết tận dụng cơ hội để thăng tiến. Anh cho biết đây là vai diễn “đa diện nhất” từ trước đến nay: “Triển có lúc rất chính trực, nhưng đôi khi lại khiến người xem nghi ngờ. Chính điều đó tạo nên sức hút và thử thách với tôi”.

Sau gần một thập kỷ, Hồng Diễm và Mạnh Trường lại đứng chung khung hình, nhưng lần này, họ chỉ là bạn trong "Lằn ranh".

Bộ phim “Lằn ranh” do đạo diễn Mai Hiền thực hiện, tiếp nối mạch phim chính luận thành công như “Sinh tử” hay “Đấu trí”. Phim khai thác câu chuyện tại tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Đây là thời điểm nhạy cảm, đầy thử thách cho những người đứng đầu. Các lãnh đạo như bí thư, chủ tịch, phó bí thư phải đưa ra những quyết định giữa lợi ích cá nhân và chính nghĩa. Dự án không chỉ phản ánh những vấn đề thời sự về công tác cán bộ, minh bạch và liêm chính trong quản lý nhà nước, mà còn khắc họa sâu sắc những giằng xé đạo đức của con người khi đứng trước “lằn ranh” giữa đúng và sai.

Dàn diễn viên tên tuổi như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường cũng góp mặt trong bộ phim.

Bên cạnh Hồng Diễm và Mạnh Trường, “Lằn ranh” quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Huyền Trang,… Phim phát sóng vào tối thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, ngay sau khi “Có anh, nơi ấy bình yên” kết thúc.

Với câu chuyện thời sự nhưng giàu tính nhân văn, “Lằn ranh” hứa hẹn mang đến cho khán giả không chỉ những lát cắt chân thực về đời sống công quyền, mà còn là hành trình khám phá bản lĩnh và lựa chọn của mỗi con người giữa ranh giới của lương tâm.

Ảnh: VFC