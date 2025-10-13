Hành trình vượt khó để chạm tay vào ước mơ Singapore của nữ sinh Ngoại ngữ

SVO - Nguyễn Thị Ngọc Linh (sinh năm 2004), sinh viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nổi bật với hành trình vượt qua nhiều lần thất bại để giành học bổng trao đổi tại Đại học Quốc gia Singapore. Từng là Trưởng ban Tổ chức chương trình tình nguyện quốc tế ULISxSCU ở Tả Van, Linh không chỉ ghi dấu bằng thành tích học tập mà còn lan tỏa tinh thần kiên trì, khát vọng chinh phục tri thức và ước mơ trở thành giáo viên để giúp đỡ trẻ em vùng khó khăn.

Từ ước mơ dang dở của ba mẹ

Sinh ra ở Chương Mỹ (Hà Nội), tuổi thơ của Linh gắn liền với những bữa cơm giản đơn và câu chuyện về ba mẹ - những người vì hoàn cảnh phải dừng việc học từ cấp 2, cấp 3. “Ngay từ nhỏ, mình đã hiểu học tập không chỉ là con đường thoát nghèo mà còn là cách để thay ba mẹ hoàn thành ước mơ còn dang dở”, Linh chia sẻ.

Ngọc Linh khi còn là học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.

Cột mốc đáng nhớ đến khi cô thi đỗ vào trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành. Xa nhà từ năm 15 tuổi, trong môi trường mới mẻ, cô từng nhiều lần cảm thấy lạc lõng. Thế nhưng chính sự bền bỉ đã giúp Linh đứng vững và định hình khát vọng trở thành giáo viên, trở về quê hương cũng như đến những vùng khó khăn để trao cơ hội học tập cho các em nhỏ.

“Cú hích” từ tình nguyện giáo dục

Những năm đầu đại học, Linh từng thấy mình “mờ nhạt” khi liên tục trượt câu lạc bộ, học bổng và bị áp lực trước bạn bè giỏi giang. Bước ngoặt đến khi cô tham gia Chương trình học tập cùng cộng đồng quốc tế có sự phối hợp giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Trường Đại học Soochow, Đài Loan (gọi tắt là ULISxSCU) tại xã Tả Van, Lào Cai. “Ở lớp học không bảng đen, phấn trắng, chỉ có phản gỗ ghép thành bàn, mình thấy đôi mắt khát khao được học của các em nhỏ. Chính khoảnh khắc đó, mình tìm lại niềm tin từng có từ những năm cấp 3”, Linh nhớ lại.

Ngọc Linh (váy hoa đen) đang thảo luận với các bạn Đài Loan trong buổi dạy học sinh Tả Van, Lào Cai.

Không dừng lại ở vị trí trợ giảng, Linh quyết định quay lại Tả Văn trong cương vị mới với vai trò Trưởng ban Tổ chức mùa 4. Vị trí này giúp nữ sinh Ngoại ngữ rèn kỹ năng lãnh đạo, quản lý và mở rộng góc nhìn khi làm việc cùng cộng đồng người dân tộc H’mông, sinh viên Việt Nam và Đài Loan. Trải nghiệm ấy trở thành nền tảng quý giá cho hành trình chinh phục học bổng sau này.

Hoạt động hướng dẫn du lịch để thực hành Tiếng Anh của học sinh Tả Van trong khuôn khổ ULISxSCU mùa 4.

Ba lần đăng ký chương trình trao đổi và “tấm vé vàng”

Con đường đến Singapore với Ngọc Linh không hề trải hoa hồng. Lần đầu tiên, cô đăng ký chương trình trao đổi ở Nhật Bản nhưng trượt. “Hồi đó mình làm hồ sơ còn khá ngây ngô, chưa biết cách viết rõ thế mạnh và mục tiêu, nên kết quả không như mong muốn”, Linh nhớ lại. Không bỏ cuộc, Linh tiếp tục thử sức với một trại hè ở Singapore. Cô chuẩn bị tốt hơn, nhưng lần này cũng không thành công. “Hai lần liên tiếp thất bại, mình có lúc nản lắm. Nhưng mình tự nhủ: quá tam ba bận, chắc chắn không thể trượt đến lần thứ ba”, cô nàng chia sẻ.

Và đúng như vậy, lần thứ ba, nữ sinh dành nhiều thời gian rà soát lại toàn bộ hồ sơ: chọn lọc hoạt động nổi bật, viết bài luận cá nhân mạch lạc hơn, nhờ giảng viên và anh chị đi trước góp ý. Nỗ lực ấy được đền đáp: cô giành suất tham gia NUS B’School Xperience Summer Program 2025 - chương trình hè tại Trường Kinh doanh, Đại học Quốc gia Singapore.

Nữ sinh Ngoại Ngữ là đại diện duy nhất của ĐHQGHN tại NUS B’School Xperience Summer Program 2025.

Tại đây, Linh được học cùng sinh viên từ nhiều nước Đông Nam Á về quản trị nhân lực, marketing, tài chính; tham quan trụ sở Mastercard, BNP Paribas; và trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của Singapore. Cô nàng bày tỏ: “Trải nghiệm đó ấn tượng đến nỗi mình giữ lại 2 đô Singapore trong ví, coi như một ‘lá bùa may mắn’ để nhắc mình sẽ quay lại”.

Quả thật, lời hứa với chính mình nhanh chóng thành hiện thực. Tháng 8 vừa qua, Linh là 1 trong 3 sinh viên xuất sắc của Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN trúng tuyển chương trình trao đổi 5 tháng tại NUS. “Tấm vé đến Singapore không chỉ là cơ hội du học, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì. Nó khẳng định rằng dù vấp ngã bao nhiêu lần, ước mơ vẫn nằm trong tầm với của những người không bỏ cuộc”, Linh chia sẻ.

Ngọc Linh vui vẻ giao lưu, chụp ảnh cùng bạn bè đến từ các quốc gia trên thế giới.

Trái ngọt từ sự bền bỉ

Đằng sau thành công của Linh là sự đồng hành của những người anh chị đi trước, sự tận tâm của thầy cô Nhà trường khi liên tiếp đề cử cô cho hai chương trình trao đổi tại NUS. “Nhìn lại, mình biết ơn cả những lần thất bại. Chính chúng rèn cho mình bản lĩnh và sự bền bỉ", Linh nói.

Mảnh đất và con người H'mông ở Tả Van là nguồn động lực rất lớn cho Ngọc Linh theo đuổi ước mơ.

Từ câu chuyện của mình, Ngọc Linh mong muốn gửi gắm đến các bạn trẻ thông điệp: Hãy dám mơ, dám thử và kiên trì đến cùng, vì một ngày nào đó, bạn sẽ nhận được “tấm vé” cho chính hành trình của mình.

Một số thành tích tiêu biểu của Ngọc Linh: Trưởng ban Tổ chức ULISxSCU International Service Learning Program mùa 4 tại Tả Van, Lào Cai; 1 trong 3 sinh viên xuất sắc của ULIS được chọn tham gia trao đổi kỳ học 2025 - 2026 tại Đại học Quốc gia Singapore (DiscoverNUS); Sinh viên duy nhất của ĐHQGHN tham gia NUS B’School Xperience Summer Program 2025; Đạt 4 kỳ học bổng khuyến khích học tập (2022 - 2024) và học bổng Hyundai Jump School 2024 - 2025; Báo cáo viên hội thảo quốc tế về AI trong giảng dạy Tiếng Anh, nghiên cứu đăng kỷ yếu; Báo cáo viên hội thảo quốc gia về học tập cùng cộng đồng với đề tài liên quan đến hành trình tình nguyện tại Tả Van.

(Ảnh: NVCC)