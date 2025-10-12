Phát hiện gây sửng sốt về xác ướp có thể lâu đời nhất thế giới, hóa ra lại ở Đông Nam Á

SVO - Các nhà khảo cổ học phát hiện rằng, những thi thể này nhiều khả năng đã từng tiếp xúc với nhiệt và được hun khói trên lửa để trở thành xác ướp. Những xác ướp ở Đông Nam Á có thể là cổ xưa nhất thế giới, với một số hài cốt được cho là khoảng 12.000 năm tuổi.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những hài cốt người được chôn trong tư thế co quắp hoặc ngồi xổm, với một số vết cắt và cháy xém, tại nhiều địa điểm khảo cổ ở Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài ra, các hài cốt khác cũng được tìm thấy ở Philippines, Lào, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà khoa học cho biết những thi thể này nhiều khả năng đã được hun nóng và sấy khô bằng khói để trở thành xác ướp. Tác giả nghiên cứu, ông Hirofumi Matsumura thuộc Đại học Y khoa Sapporo (Nhật Bản), cho rằng tập tục này “giúp con người duy trì sự kết nối cả về thể xác lẫn tinh thần với tổ tiên, như một cây cầu nối liền thời gian và ký ức”. Trong khi xác ướp có thể hình thành một cách tự nhiên ở những nơi có điều kiện ngăn chặn quá trình phân hủy, nhiều nền văn hóa cũng ướp xác tổ tiên của họ để tôn vinh hoặc tiễn đưa linh hồn sang thế giới bên kia.

Xác ướp Ai Cập là nổi tiếng nhất, nhưng một số xác ướp lâu đời nhất từng được biết đến lại do một cộng đồng ngư dân mang tên Chinchorro tạo ra cách đây khoảng 7.000 năm, tại khu vực nay là Peru và Chile. Ngày nay, một số cộng đồng bản địa ở Úc và Papua New Guinea cũng vẫn thực hiện việc hun khói và ướp xác người đã khuất.

Rita Peyroteo Stjerna, chuyên gia về tiến hóa loài người tại Đại học Uppsala (Thụy Điển), người không tham gia vào nghiên cứu được công bố đã bày tỏ một số hoài nghi, cho rằng các phương pháp định tuổi được sử dụng có lẽ chưa đáng tin cậy. Bà cũng cho biết, vẫn chưa rõ liệu việc hun xác có được thực hiện nhất quán tại các khu vực ở Đông Nam Á hay không, nhưng nhấn mạnh trong email gửi hãng tin Associated Press rằng, phát hiện này là “một đóng góp quan trọng cho việc nghiên cứu các nghi thức tang lễ thời tiền sử”.