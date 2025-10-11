Nguyễn Thế Dương – Đảng viên tuổi 18 mang tinh thần công nghệ và khát vọng lan tỏa giá trị sống

SVO - Giữa hàng nghìn tân sinh viên khóa 67 của Trường Đại học Thủy lợi, Nguyễn Thế Dương – chàng trai đến từ vùng đất Ba Vì (Hà Nội) gây ấn tượng không chỉ bởi nụ cười hiền và cây đàn guitar quen thuộc, mà còn bởi tinh thần học tập nghiêm túc và ý chí của một đảng viên trẻ đang từng ngày khẳng định mình trong môi trường đại học.

Từ lựa chọn nghiêm túc đến hành trình trưởng thành

“Đại học Thủy lợi là nơi mình tin tưởng lựa chọn, vì môi trường học tập nghiêm túc, giảng viên tận tâm và nhiều cơ hội để phát triển bản thân.” – Dương chia sẻ khi nhắc lại quyết định nộp hồ sơ vào ngành An ninh mạng.

Bước chân vào giảng đường, Dương cũng như bao bạn tân sinh viên khác – vừa háo hức, vừa bỡ ngỡ. Nhưng điều khiến cậu khác biệt chính là tinh thần tự chủ. “Ở phổ thông, thầy cô luôn nhắc nhở, còn ở đại học, mình phải tự sắp xếp thời gian, chủ động học và chịu trách nhiệm với kết quả của mình. Điều đó giúp mình rèn tính kỷ luật và trưởng thành hơn” – Dương nói.

Nguyễn Thế Dương, chàng sinh viên năm nhất đa tài của Ngành An ninh mạng, Trường Đại học Thủy lợi.

Tinh thần chủ động ấy nhanh chóng đưa cậu hòa nhập với môi trường mới, biến những điều lạ lẫm thành động lực học tập mỗi ngày.

Đảng viên tuổi 18 và hành trình gieo giá trị

Ngày 7/5/2025, Dương chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cậu, đó là niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm. "Là đảng viên năm nhất, mình nghĩ điều quan trọng nhất là phải sống gương mẫu, học tốt và lan tỏa tinh thần tích cực đến bạn bè xung quanh".

Không dừng lại ở đó, Dương còn tích cực tham gia hoạt động của Khoa và Nhà trường. Trong chương trình “Chào tân sinh viên K67 là Đảng viên”, cậu đã mang đến tiết mục guitar và hát ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” – phần biểu diễn đầy cảm xúc được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. “Lúc đó mình run lắm, nhưng khi ánh đèn chiếu xuống, chỉ còn lại niềm vui được cống hiến.” – Dương kể, nụ cười vẫn còn ánh lên niềm xúc động.

Nguyễn Thế Dương tự tin thể hiện tài năng trong chương trình Chào tân sinh viên K67 là Đảng viên.

Thành tích Giải Ba cuộc thi “Tài năng sinh viên Khoa Công nghệ thông tin” ngày sau khi nhập học chưa đầy 1 tháng không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực, mà còn là dấu ấn đầu tiên Dương để lại tại ngôi trường mình lựa chọn.

Lan tỏa công nghệ – lan tỏa tinh thần đổi mới

Không chỉ học tốt, Dương còn tích cực đóng góp cho cộng đồng sinh viên. Cậu hiện là thành viên của Team TEEN – nhóm đảng viên trẻ hỗ trợ sinh viên K67 làm quen với miniapp Zalo Đại học Thủy lợi và BOT AI nhắc lịch học – lịch thi.

Với vai trò người xây dựng nội dung phổ biến miniapp, Dương góp phần giúp sinh viên tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn. “Công nghệ không chỉ là kỹ thuật, mà là cầu nối giúp con người học tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Mỗi lần chia sẻ điều gì hữu ích, mình cảm thấy mình đang góp phần nhỏ vào việc đưa công nghệ đến gần hơn với mọi người.”

Những việc làm thầm lặng ấy thể hiện rõ tinh thần đảng viên tiên phong trong thời đại số, biết học để cống hiến, biết ứng dụng tri thức để giúp đỡ cộng đồng.

Team TEEN nhóm Đảng viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin hướng dẫn sinh viên sử dụng miniapp ZALO Đại học Thủy lợi.

Học để trở thành người có giá trị

Khi được hỏi về triết lý sống, Dương mỉm cười nhắc lại câu nói yêu thích của Albert Einstein: “Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.”

(Đừng cố gắng trở thành người thành công, hãy cố gắng trở thành người có giá trị.)

Với Dương, thành công không chỉ là điểm số hay danh hiệu, mà là những giá trị mình mang đến cho tập thể, cho cộng đồng. Cậu nói: "Đại học không chỉ là nơi học kiến thức, mà là hành trình để trưởng thành và khám phá chính mình. Hãy dám thử, dám sai và không ngừng học hỏi – vì mỗi trải nghiệm đều có giá trị".

Từ cậu học trò năng nổ của Trường THPT Ba Vì đến sinh viên An ninh mạng của trường Đại học Thủy lợi, Nguyễn Thế Dương đang từng ngày khẳng định mình bằng đam mê, sự kỷ luật và tinh thần cống hiến. Ở tuổi 18, cậu chọn sống để tạo giá trị và đó chính là cách người trẻ viết nên câu chuyện đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

(Ảnh: NVCC)